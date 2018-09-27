Пикфорд даже не помышлял о переходе в "Челси"

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд заявил, что игнорировал спекуляции об интересе "Челси" к своей персоне минувшим летом.

Напомним, минувшим летом "синие" были вынуждены срочно искать замену своему первому номеру в лице Тибо Куртуа, который отказался возвращаться к тренировкам и требовал отпустить его в "Реал", что в итоге и произошло.



Как известно, заменой для Куртуа стал Кепа Аррисабалага, однако в прессе также ходили слухи об интересе "Челси" к Пикфорду, который ранее летом блестяще себя проявил на Чемпионате Мира в России со сборной Англии.



Заключив новый контракт с "ирисками" на этой неделе, 24-летний Пикфорд заверил, что те спекуляции не вывели его из колеи. Джордан даже не думал об уходе с "Гудисон Парк".



"Вы и сами видели, что эти истории были везде в твиттере и новостях. Но я не позволил этому повлиять на мою игру. Я просто отстранился от всего этого, зная, что у меня есть контракт с "Эвертоном". Не было такого момента, чтобы меня посещали какие-либо другие мысли".



"Я просто упорно трудился, пока был со сборной Англии, даже несмотря на назначение нового тренера в "Эвертоне". У меня на уме была только сборная Англии. Когда я вернулся в клуб, то думал только о работе в "Эвертоне", — цитирует Пикфорда ESPN.