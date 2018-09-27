Шахид Хан приблизился к приобретению "Уэмбли"

Шахид Хан Владелец "Фулхэма" Шахид Хан стал на шаг ближе к приобретению "Уэмбли" после того, как руководство FA единодушно выразило свое одобрение готовящейся сделке стоимостью 600 миллионов фунтов.

Хан находится в процессе переговоров с Ассоциацией насчет "Уэмбли" с апреля. За эти месяцы многие знаковые для английского футбола личности высказались против продажи легендарной арены.

Однако предложенные американским бизнесменом условия оказались слишком заманчивыми. Шахид согласился сразу заплатить 600 млн. фунтов FA и затем еще 300 млн. с доходов от проведения различных мероприятий на "Уэмбли". Вдобавок Хан пообещал оставить стадион в пользовании сборной Англии.

И вот сегодня стало известно, что состоящий из 10 членов совет директоров FA (FA Board), включая президента Грега Кларка и исполнительного директора Мартина Гленна, рекомендовал принять предложение Хана, сообщает Sky Sports.

Окончательное решение о том, достанется ли "Уэмбли" Хану, будет принято 11 октября на очередном собрании совета FA. Совет FA (FA Council) — это более широкий орган, куда входят 127 членов, включая представителей Премьер-Лиги и Футбольной Лиги.

Добавим, что интересы Хана в отношении "Уэмбли" не связаны с "Фулхэмом", домом которого останется "Крэйвен Коттадж". Национальный стадион Шахид планирует сделать базой для своего клуба "Джэксонвилл Джагуарс" из НФЛ.



Метки FA, стадионы, Уэмбли, Фулхэм, Хан

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2018 20:00

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  1. liverfun 27.09.2018 20:34 # liverfun
    неплохо так этот пакистанец поднялся, достоен уважения. вчера прибыл в сша и мыл посуду, сегодня покупает главный стадион англии

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  2. ccchelsea 27.09.2018 20:21 # ccchelsea
    Будут идиотами если продадут Уэмбли. Просто поссут на себя и весь английский футбол.

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  3. invincible141ars 27.09.2018 20:18 # invincible141ars
    Жестко
    Этот чел походу настроен серьезно

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