Шахид Хан приблизился к приобретению "Уэмбли"
Владелец "Фулхэма" Шахид Хан стал на шаг ближе к приобретению "Уэмбли" после того, как руководство FA единодушно выразило свое одобрение готовящейся сделке стоимостью 600 миллионов фунтов.
Хан находится в процессе переговоров с Ассоциацией насчет "Уэмбли" с апреля. За эти месяцы многие знаковые для английского футбола личности высказались против продажи легендарной арены.
Однако предложенные американским бизнесменом условия оказались слишком заманчивыми. Шахид согласился сразу заплатить 600 млн. фунтов FA и затем еще 300 млн. с доходов от проведения различных мероприятий на "Уэмбли". Вдобавок Хан пообещал оставить стадион в пользовании сборной Англии.
И вот сегодня стало известно, что состоящий из 10 членов совет директоров FA (FA Board), включая президента Грега Кларка и исполнительного директора Мартина Гленна, рекомендовал принять предложение Хана, сообщает Sky Sports.
Окончательное решение о том, достанется ли "Уэмбли" Хану, будет принято 11 октября на очередном собрании совета FA. Совет FA (FA Council) — это более широкий орган, куда входят 127 членов, включая представителей Премьер-Лиги и Футбольной Лиги.
Добавим, что интересы Хана в отношении "Уэмбли" не связаны с "Фулхэмом", домом которого останется "Крэйвен Коттадж". Национальный стадион Шахид планирует сделать базой для своего клуба "Джэксонвилл Джагуарс" из НФЛ.
27.09.2018 20:00
Просмотров: 436
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
неплохо так этот пакистанец поднялся, достоен уважения. вчера прибыл в сша и мыл посуду, сегодня покупает главный стадион англии
(ответить)
Будут идиотами если продадут Уэмбли. Просто поссут на себя и весь английский футбол.
(ответить)
Жестко
Этот чел походу настроен серьезно
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий