Шахид Хан приблизился к приобретению "Уэмбли"

Владелец "Фулхэма" Шахид Хан стал на шаг ближе к приобретению "Уэмбли" после того, как руководство FA единодушно выразило свое одобрение готовящейся сделке стоимостью 600 миллионов фунтов.

Хан находится в процессе переговоров с Ассоциацией насчет "Уэмбли" с апреля. За эти месяцы многие знаковые для английского футбола личности высказались против продажи легендарной арены.



Однако предложенные американским бизнесменом условия оказались слишком заманчивыми. Шахид согласился сразу заплатить 600 млн. фунтов FA и затем еще 300 млн. с доходов от проведения различных мероприятий на "Уэмбли". Вдобавок Хан пообещал оставить стадион в пользовании сборной Англии.



И вот сегодня стало известно, что состоящий из 10 членов совет директоров FA (FA Board), включая президента Грега Кларка и исполнительного директора Мартина Гленна, рекомендовал принять предложение Хана, сообщает Sky Sports.



Окончательное решение о том, достанется ли "Уэмбли" Хану, будет принято 11 октября на очередном собрании совета FA. Совет FA (FA Council) — это более широкий орган, куда входят 127 членов, включая представителей Премьер-Лиги и Футбольной Лиги.



Добавим, что интересы Хана в отношении "Уэмбли" не связаны с "Фулхэмом", домом которого останется "Крэйвен Коттадж". Национальный стадион Шахид планирует сделать базой для своего клуба "Джэксонвилл Джагуарс" из НФЛ.