Баркли: "Сейчас Азар лучше Роналду и Месси"

Азар и Баркли Полузащитник "Челси" Росс Баркли уверен, что сейчас Эден Азар играет лучше Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

После назначения Маурицио Сарри главным тренером "синих" бельгиец набрал устрашающую форму. Матч Кубка Лиги с "Ливерпулем" стал очередным подтверждением этому, ведь именно появившийся на замену Азар забил победный гол "Челси", обыграв по пути к воротам пятерых соперников.

По мнению Баркли, сейчас с его одноклубником не сравнятся даже Роналду и Месси. Росс уверен, что в такой форме Азар заслуживает звания лучшего игрока планеты.

"Азар делится мячом с партнерами, Месси и Роналду делают это крайне редко, временами они думают только о себе. Эден может сделать две голевые передачи и просто порадоваться за команду".

"Сейчас он добавляет к этому голы в собственном исполнении. Он продолжает прибавлять. То, что он сделал против "Ливерпуля", мы видим каждый день на тренировках. Это не стало для нас сюрпризом. Прямо сейчас он лучший в мире", - цитирует Баркли The Telegraph.




Метки Азар, Баркли, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 27.09.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 822

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverfun 27.09.2018 20:27 # liverfun
    поехали всей командой уже, включая болельщиков

    (ответить)

  2. electric 27.09.2018 19:25 # electric
    Какой бред. Хвалят один одного в своем мирке.

    (ответить)

  3. ccchelsea 27.09.2018 19:14 # ccchelsea
    Адекватно.

    (ответить)

  4. fowler9 27.09.2018 19:13 # fowler9
    Блять, обоссать морено с ходной даже витька мозес горазд

    (ответить)

  5. dallaslp 27.09.2018 19:11 # dallaslp
    "Азар делится мячом с партнерами, Месси и Роналду делают это крайне редко, временами они думают только о себе.

    Только у Месси за последние 8 сезонов ровно в 2 раза больше голевых передач

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: