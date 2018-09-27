Баркли: "Сейчас Азар лучше Роналду и Месси"
Полузащитник "Челси" Росс Баркли уверен, что сейчас Эден Азар играет лучше Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
После назначения Маурицио Сарри главным тренером "синих" бельгиец набрал устрашающую форму. Матч Кубка Лиги с "Ливерпулем" стал очередным подтверждением этому, ведь именно появившийся на замену Азар забил победный гол "Челси", обыграв по пути к воротам пятерых соперников.
По мнению Баркли, сейчас с его одноклубником не сравнятся даже Роналду и Месси. Росс уверен, что в такой форме Азар заслуживает звания лучшего игрока планеты.
"Азар делится мячом с партнерами, Месси и Роналду делают это крайне редко, временами они думают только о себе. Эден может сделать две голевые передачи и просто порадоваться за команду".
"Сейчас он добавляет к этому голы в собственном исполнении. Он продолжает прибавлять. То, что он сделал против "Ливерпуля", мы видим каждый день на тренировках. Это не стало для нас сюрпризом. Прямо сейчас он лучший в мире", - цитирует Баркли The Telegraph.
27.09.2018 19:00
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поехали всей командой уже, включая болельщиков
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Какой бред. Хвалят один одного в своем мирке.
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Адекватно.
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Блять, обоссать морено с ходной даже витька мозес горазд
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"Азар делится мячом с партнерами, Месси и Роналду делают это крайне редко, временами они думают только о себе.
Только у Месси за последние 8 сезонов ровно в 2 раза больше голевых передач
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