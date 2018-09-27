Баркли: "Сейчас Азар лучше Роналду и Месси"

Полузащитник "Челси" Росс Баркли уверен, что сейчас Эден Азар играет лучше Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

После назначения Маурицио Сарри главным тренером "синих" бельгиец набрал устрашающую форму. Матч Кубка Лиги с "Ливерпулем" стал очередным подтверждением этому, ведь именно появившийся на замену Азар забил победный гол "Челси", обыграв по пути к воротам пятерых соперников.



По мнению Баркли, сейчас с его одноклубником не сравнятся даже Роналду и Месси. Росс уверен, что в такой форме Азар заслуживает звания лучшего игрока планеты.



"Азар делится мячом с партнерами, Месси и Роналду делают это крайне редко, временами они думают только о себе. Эден может сделать две голевые передачи и просто порадоваться за команду".



"Сейчас он добавляет к этому голы в собственном исполнении. Он продолжает прибавлять. То, что он сделал против "Ливерпуля", мы видим каждый день на тренировках. Это не стало для нас сюрпризом. Прямо сейчас он лучший в мире", - цитирует Баркли The Telegraph.