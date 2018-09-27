"Тоттенхэм" надеется на выздоровление Эриксена к "Барселоне"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен пропустит субботний выезд к "Хаддерсфилду" из-за травмы, но может вернуться к домашнему матчу Лиги Чемпионов против "Барселоны" в следующую среду.

В минувший уикенд Эриксен помог "шпорам" прервать серию из трех поражений подряд и вернуться от "Брайтона" с победой (1:2). Однако в этом же матче у Кристиана возникли проблемы с брюшными мышцами.



На своей пресс-конференции в четверг главный тренер "Тоттенхэма" сообщил, что датчанин пропустит ближайший матч. Голкиперу Уго Льорису предстоит пройти фитнес-тест после недавней травмы бедра.



"После матча с "Брайтоном" у Кристиана появились небольшие проблемы с брюшными мышцами. Надеюсь, это незначительно, и на следующей неделе он вернется в строй. Да, к "Барселоне". Я надеюсь на это".



"Состояние Уго мы оценим завтра. Ему значительно лучше. Завтра мы примем решение, сыграет ли он с "Хаддерсфилдом". Если нет, мы подождем до среды", — приводит слова Почеттино The Independent.