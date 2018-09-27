Экс-чемпион Мира по плаванию готовит "специальный напиток" для игроков "Ливерпуля"

В надежде еще немного приблизиться к титулу Премьер-Лиги главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп потчует своих игроков специальным минеральным напитком, изобретенным бывшим чемпионом Мира по плаванию.

В этом сезоне Клопп проводит тонкую настройку своей команды. Например, ранее в сентябре стало известно, что в штабе Юргена появился специалист по вводу мяча из аута.



Также Клопп решил прибегнуть к опыту экс-пловца Марка Варнеке, который в 2005 на Чемпионате Мира по водным видам спорта в Монреале стал самым возрастным чемпионом с 1971 года, выиграв заплыв на 50 метров брассом. Тогда Марку было 35 лет.



Теперь Юрген надеется перенять умение своего соотечественника сохранять отличную форму на протяжении длительной дистанции, сообщает Bild. Совместно с ведущим диетологом "красных" Моной Неммер, прибывшей на "Энфилд" из "Баварии", Варнеке готовит "секретный напиток", который доступен с ароматами "цитруса и апельсина" и "значительно увеличивает скорость регенерации после физических упражнений".