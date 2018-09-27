Экс-чемпион Мира по плаванию готовит "специальный напиток" для игроков "Ливерпуля"
В надежде еще немного приблизиться к титулу Премьер-Лиги главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп потчует своих игроков специальным минеральным напитком, изобретенным бывшим чемпионом Мира по плаванию.
В этом сезоне Клопп проводит тонкую настройку своей команды. Например, ранее в сентябре стало известно, что в штабе Юргена появился специалист по вводу мяча из аута.
Также Клопп решил прибегнуть к опыту экс-пловца Марка Варнеке, который в 2005 на Чемпионате Мира по водным видам спорта в Монреале стал самым возрастным чемпионом с 1971 года, выиграв заплыв на 50 метров брассом. Тогда Марку было 35 лет.
Теперь Юрген надеется перенять умение своего соотечественника сохранять отличную форму на протяжении длительной дистанции, сообщает Bild. Совместно с ведущим диетологом "красных" Моной Неммер, прибывшей на "Энфилд" из "Баварии", Варнеке готовит "секретный напиток", который доступен с ароматами "цитруса и апельсина" и "значительно увеличивает скорость регенерации после физических упражнений".
27.09.2018 18:00
Просмотров: 1421
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Миха бандит.
(ответить)
У пенсов же монополия на этот "напиток".
(ответить)
не поможет
(ответить)
думаю, все понимают природу происхождения этого напитка.
(ответить)
Сук)))00
(ответить)
Ну Миша, ну говнюк))
(ответить)
Ахахахах пздц ор))
(ответить)
Чувствую этот пловец на самом деле фан Челси и попотчует игроков напитком натурального происхождения.
(ответить)
Уже даже не стесняется допингом пичкать своих игроков, ну что Клопп за топарь.
(ответить)
Михайло, ты вместо того чтобы тут на вентилятор накидывать, лучше бы рейтинг с кликабельными ссылками запилил.
Тролль великовозрастный, ё маё.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий