Экс-чемпион Мира по плаванию готовит "специальный напиток" для игроков "Ливерпуля"

Марк Варнеке В надежде еще немного приблизиться к титулу Премьер-Лиги главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп потчует своих игроков специальным минеральным напитком, изобретенным бывшим чемпионом Мира по плаванию.

В этом сезоне Клопп проводит тонкую настройку своей команды. Например, ранее в сентябре стало известно, что в штабе Юргена появился специалист по вводу мяча из аута.

Также Клопп решил прибегнуть к опыту экс-пловца Марка Варнеке, который в 2005 на Чемпионате Мира по водным видам спорта в Монреале стал самым возрастным чемпионом с 1971 года, выиграв заплыв на 50 метров брассом. Тогда Марку было 35 лет.

Теперь Юрген надеется перенять умение своего соотечественника сохранять отличную форму на протяжении длительной дистанции, сообщает Bild. Совместно с ведущим диетологом "красных" Моной Неммер, прибывшей на "Энфилд" из "Баварии", Варнеке готовит "секретный напиток", который доступен с ароматами "цитруса и апельсина" и "значительно увеличивает скорость регенерации после физических упражнений".



Метки Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1421

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  1. gerrard08 27.09.2018 19:03 # gerrard08
    Миха бандит.

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  2. lahmatyj 27.09.2018 18:55 # lahmatyj
    У пенсов же монополия на этот "напиток".

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  3. manutd-20champ 27.09.2018 18:46 # manutd-20champ
    не поможет

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  4. multazar 27.09.2018 18:43 # multazar
    думаю, все понимают природу происхождения этого напитка.

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  5. fowler9 27.09.2018 18:34 # fowler9
    Сук)))00

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  6. mcferson 27.09.2018 18:26 # mcferson
    Ну Миша, ну говнюк))

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  7. meshuggah 27.09.2018 18:26 # meshuggah
    Ахахахах пздц ор))

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  8. gio 27.09.2018 18:15 # gio
    Чувствую этот пловец на самом деле фан Челси и попотчует игроков напитком натурального происхождения.

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  9. ccchelsea 27.09.2018 18:11 # ccchelsea
    Уже даже не стесняется допингом пичкать своих игроков, ну что Клопп за топарь.

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  10. rentv 27.09.2018 18:01 # rentv
    Михайло, ты вместо того чтобы тут на вентилятор накидывать, лучше бы рейтинг с кликабельными ссылками запилил.

    Тролль великовозрастный, ё маё.

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