Роналду вернется на "Олд Траффорд"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду все-таки сыграет против "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов.

Спорное удаление Роналду в первом матче Лиги Чемпионов с "Валенсией" грозило португальцу длительной дисквалификацией и ставило под вопрос возвращение Криштиану на "Олд Траффорд" 23 октября.



Однако сегодня УЕФА вынес вердикт в пользу 33-летнего нападающего. Как сообщает The Independent, в качестве наказания Криштиану пропустит только домашний поединок с "Янг Бойз", который пройдет в Турине 2 октября.



Таким образом, Роналду сыграет на "Олд Траффорд" во второй раз после своего отъезда из "Юнайтед" в 2009 году. Когда Криштиану гостил у "Юнайтед" вместе с "Реалом", "красные дьяволы" проиграли 1:2.