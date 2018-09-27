Роналду вернется на "Олд Траффорд"

Криштиану Роналд Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду все-таки сыграет против "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов.

Спорное удаление Роналду в первом матче Лиги Чемпионов с "Валенсией" грозило португальцу длительной дисквалификацией и ставило под вопрос возвращение Криштиану на "Олд Траффорд" 23 октября.

Однако сегодня УЕФА вынес вердикт в пользу 33-летнего нападающего. Как сообщает The Independent, в качестве наказания Криштиану пропустит только домашний поединок с "Янг Бойз", который пройдет в Турине 2 октября.

Таким образом, Роналду сыграет на "Олд Траффорд" во второй раз после своего отъезда из "Юнайтед" в 2009 году. Когда Криштиану гостил у "Юнайтед" вместе с "Реалом", "красные дьяволы" проиграли 1:2.




Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Роналду, Ювентус

Автор foxmcfc   

Дата 27.09.2018 17:00

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  1. lahmatyj 27.09.2018 17:15 # lahmatyj
    вернется и снасильничает этот самый траффорд. по-олдовому.

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  2. royal-arsenal 27.09.2018 17:01 # royal-arsenal
    Провокационный заголовок

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