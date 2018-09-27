Ловрен обещает, что в субботу "Ливерпуль" сыграет лучше

Фабиньо и Клопп Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен уверен, что в рамках Премьер-Лиги "красные" сыграют против "Челси" гораздо лучше.

Накануне мерсисайдцы завершили выступления в Кубке Лиги, проиграв на своем поле "Челси" 1:2. Ловрен уверен, что через три дня "Ливерпуль" возьмет реванш в куда более важном матче на "Стэмфорд Бридж".

"Сегодня была лишь разминка перед субботней игрой. У них в гостях мы прибавим и сыграем значительно лучше. Я уверен, что мы проведем гораздо более сильный матч."

"Даже сегодня мы выглядели неплохо, хотя сделали столько изменений в составе. Мы были хороши ровно до того момента, как Азар забил второй мяч. Нужно смириться с этим и лучше выступить в выходные", - приводит слова Ловрена официальный сайт клуба.




Метки Ливерпуль, Ловрен, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 27.09.2018 15:00

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  1. slash-lfc 27.09.2018 15:33 # slash-lfc
    Мразь, ебаная. Просто мразь.

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  2. chr1s8rown 27.09.2018 15:31 # chr1s8rown
    конечно без тебя намного лучше выступит команда.

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  3. manutd-20champ 27.09.2018 15:15 # manutd-20champ
    лучше бы помолчал для пользы дела. вот дурак, жизнь ничему не учит.

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  4. mancityman 27.09.2018 15:13 # mancityman
    Без сарказма лучший защ ливирки

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  5. rap-woiska 27.09.2018 15:13 # rap-woiska
    ну это без сомнений, тебя ж уёбка не будет)))

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