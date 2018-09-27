Ловрен обещает, что в субботу "Ливерпуль" сыграет лучше
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен уверен, что в рамках Премьер-Лиги "красные" сыграют против "Челси" гораздо лучше.
Накануне мерсисайдцы завершили выступления в Кубке Лиги, проиграв на своем поле "Челси" 1:2. Ловрен уверен, что через три дня "Ливерпуль" возьмет реванш в куда более важном матче на "Стэмфорд Бридж".
"Сегодня была лишь разминка перед субботней игрой. У них в гостях мы прибавим и сыграем значительно лучше. Я уверен, что мы проведем гораздо более сильный матч."
"Даже сегодня мы выглядели неплохо, хотя сделали столько изменений в составе. Мы были хороши ровно до того момента, как Азар забил второй мяч. Нужно смириться с этим и лучше выступить в выходные", - приводит слова Ловрена официальный сайт клуба.
27.09.2018 15:00
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Последние комментарии:
Мразь, ебаная. Просто мразь.
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конечно без тебя намного лучше выступит команда.
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лучше бы помолчал для пользы дела. вот дурак, жизнь ничему не учит.
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Без сарказма лучший защ ливирки
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ну это без сомнений, тебя ж уёбка не будет)))
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