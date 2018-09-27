"Арсенал" готов продать Рэмси в январе

Аарон Рэмси Не согласовав новый контракт с полузащитником Аароном Рэмси, теперь "Арсенал" готов продать валлийца в зимнее трансферное окно.

Летом боссы "Арсенала" были уверены, что продлят сотрудничество с Рэмси по ходу сезона. Именно поэтому "канониры" ответили отказом на предложение продать Аарона за 50 миллионов фунтов.

Сегодня выяснилось, что "Арсенал" уже свернул переговоры с Рэмси. Боссы клуба отчаялись склонить Аарона к новой сделке: полузащитник не пошел на условия, предложенные "пушкарями".

Более того, уже зимой "канониры" могут продать 27-летнего полузащитника, сообщает The Telegraph. В январе у "Арсенала" будет последняя возможность выручить за Аарона хоть какие-то деньги.

Если "канониры" не найдут покупателя на игрока или не договорятся по сумме отступных, то следующим летом валлиец покинет "Эмирейтс" на правах свободного агента.



Метки Арсенал, Рэмси

Автор foxmcfc   

Дата 27.09.2018 15:00

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  1. chr1s8rown 27.09.2018 15:33 # chr1s8rown
    а что если он не захочет сменит клуб зимой ?
    гг опять сосо павлиашвили

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  2. ccchelsea 27.09.2018 15:32 # ccchelsea
    Единственный топ в Арсенале и то хочет свалить. Бедный Арсенал.

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  3. toledo 27.09.2018 15:21 # toledo
    уе6ок зазвездился и думает он топ-игрок с требованиями з/п под 300 кусков. по факту ни одному топ-клубу не понадобится. за бесценок возьмут возможно, посмотрят пару игр и на лавку усадят.

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