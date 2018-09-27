"Арсенал" готов продать Рэмси в январе
Не согласовав новый контракт с полузащитником Аароном Рэмси, теперь "Арсенал" готов продать валлийца в зимнее трансферное окно.
Летом боссы "Арсенала" были уверены, что продлят сотрудничество с Рэмси по ходу сезона. Именно поэтому "канониры" ответили отказом на предложение продать Аарона за 50 миллионов фунтов.
Сегодня выяснилось, что "Арсенал" уже свернул переговоры с Рэмси. Боссы клуба отчаялись склонить Аарона к новой сделке: полузащитник не пошел на условия, предложенные "пушкарями".
Более того, уже зимой "канониры" могут продать 27-летнего полузащитника, сообщает The Telegraph. В январе у "Арсенала" будет последняя возможность выручить за Аарона хоть какие-то деньги.
Если "канониры" не найдут покупателя на игрока или не договорятся по сумме отступных, то следующим летом валлиец покинет "Эмирейтс" на правах свободного агента.
27.09.2018 15:00
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а что если он не захочет сменит клуб зимой ?
гг опять сосо павлиашвили
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Единственный топ в Арсенале и то хочет свалить. Бедный Арсенал.
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уе6ок зазвездился и думает он топ-игрок с требованиями з/п под 300 кусков. по факту ни одному топ-клубу не понадобится. за бесценок возьмут возможно, посмотрят пару игр и на лавку усадят.
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