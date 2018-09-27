"Арсенал" готов продать Рэмси в январе

Не согласовав новый контракт с полузащитником Аароном Рэмси, теперь "Арсенал" готов продать валлийца в зимнее трансферное окно.

Летом боссы "Арсенала" были уверены, что продлят сотрудничество с Рэмси по ходу сезона. Именно поэтому "канониры" ответили отказом на предложение продать Аарона за 50 миллионов фунтов.



Сегодня выяснилось, что "Арсенал" уже свернул переговоры с Рэмси. Боссы клуба отчаялись склонить Аарона к новой сделке: полузащитник не пошел на условия, предложенные "пушкарями".



Более того, уже зимой "канониры" могут продать 27-летнего полузащитника, сообщает The Telegraph. В январе у "Арсенала" будет последняя возможность выручить за Аарона хоть какие-то деньги.



Если "канониры" не найдут покупателя на игрока или не договорятся по сумме отступных, то следующим летом валлиец покинет "Эмирейтс" на правах свободного агента.