Бербатов посоветовал Моуриньо и Погба перестать "мериться достоинствами"

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов призвал Жозе Моуриньо и Поля Погба уладить свои разногласия в частном порядке и не выносить конфликт наружу.

В последние дни "красных дьяволов" сотрясает скандал из-за резко ухудшившихся отношений главного тренера и самого дорогого игрока команды. Бербатов, выступавший за "Юнайтед" с 2008 по 2012 год, хочет, чтобы Жозе и Погба перестали "мериться достоинствами".



"Если ты капитан или вице-капитан, то чаще высказываешься от лица игроков, и нет ничего неправильного в том, что ты делишься с тренером своими соображениями".



"Однако не нужно делать это в медиа — никому нет выгоды от того, что ты озвучиваешь это на публику. За исключением самих медиа, конечно!"



"В современном футболе игроки очень влиятельны, они главные звезды шоу. Это нормально, что у них свое мнение, но оно должно быть подкреплено".



"Я искренне удивлен, что эта ситуация так развивается. Такого рода вещи нужно держать за замком. Вы же взрослые люди, разберитесь во всем в раздевалке".



"Должно быть Погба спровоцировал Моуриньо, раз тот разжаловал его из вице-капитанов — по причине комментариев после матча с "Вулверхэмптоном" или по какой-то другой причине. Но такие вещи затрагивают всех остальных и начинают сказываться на поле".



"Будучи тем, кто желает "Манчестер Юнайтед" успехов, мне тошно просыпаться и видеть эти заголовки. В футболе все решается на футбольном поле, а не сравнением размеров достоинства. Это глупая ситуация", — сообщил Бербатов Betfair.