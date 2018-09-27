Бербатов посоветовал Моуриньо и Погба перестать "мериться достоинствами"
Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов призвал Жозе Моуриньо и Поля Погба уладить свои разногласия в частном порядке и не выносить конфликт наружу.
В последние дни "красных дьяволов" сотрясает скандал из-за резко ухудшившихся отношений главного тренера и самого дорогого игрока команды. Бербатов, выступавший за "Юнайтед" с 2008 по 2012 год, хочет, чтобы Жозе и Погба перестали "мериться достоинствами".
"Если ты капитан или вице-капитан, то чаще высказываешься от лица игроков, и нет ничего неправильного в том, что ты делишься с тренером своими соображениями".
"Однако не нужно делать это в медиа — никому нет выгоды от того, что ты озвучиваешь это на публику. За исключением самих медиа, конечно!"
"В современном футболе игроки очень влиятельны, они главные звезды шоу. Это нормально, что у них свое мнение, но оно должно быть подкреплено".
"Я искренне удивлен, что эта ситуация так развивается. Такого рода вещи нужно держать за замком. Вы же взрослые люди, разберитесь во всем в раздевалке".
"Должно быть Погба спровоцировал Моуриньо, раз тот разжаловал его из вице-капитанов — по причине комментариев после матча с "Вулверхэмптоном" или по какой-то другой причине. Но такие вещи затрагивают всех остальных и начинают сказываться на поле".
"Будучи тем, кто желает "Манчестер Юнайтед" успехов, мне тошно просыпаться и видеть эти заголовки. В футболе все решается на футбольном поле, а не сравнением размеров достоинства. Это глупая ситуация", — сообщил Бербатов Betfair.
27.09.2018 14:00
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Где ныне Берба лихой? Где звонкого стадиона пение? Сгинул хет-трик Ливеру в закатной тени... Как мы дошли до этого?
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Гыыыыы.
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ливерный frisby как всегда рассуждает, ищет и находит говно везде где только можно, ковыряться и быть в говне это судьба "адекватных".
frisby лучше всех на фапле разбирается в сортах дерьма, такова генетическая особенность болел лузерпуля.
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Манчестер Гавнайтед
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Ещё один супер аналитик вылез...почему же он не прокомментировал новость эвра про говно в бутсах Пике? наверно и ему черномазый срал в бутсы...Вообще мю тесно связано с гавном..то голубь насрёт в рот янгу то эвра в бутсы Пике...Прям какой то культ гавна в помойке
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