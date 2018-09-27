Клопп объяснил, почему отчитал Шакири
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил свой разговор на повышенных тонах с вингером Джерданом Шакири после домашнего поражения 1:2 от "Челси".
Сразу после вылета из Кубка Лиги Клопп вышел на поле "Энфилда" и приблизился к Шакири. На протяжении минуты Юрген доказывал швейцарцу, что тот ошибся, не разыграв заключительный штрафной с Мохамедом Салахом.
"Мы разговаривал о последнем штрафном. Мо открывался у правого края штрафной, все остальные игроки расположились на левом. Если бы мы вывели Мо один на один с защитником, это была бы не такая уж и плохая идея. И Джердан мог это сделать перед тем, как к мячу подошел Хендерсон".
"Еще при счете 1:0 Шак был совершенно один в штрафной, но почему-то не пробил в той ситуации. По-моему, это было очень странно", - приводит слова Клоппа Daily Mirror.
27.09.2018 13:00
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тому що він лох
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Шак хорошо сыграл, выводил Старра и Мане 1 на 1
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