Клопп объяснил, почему отчитал Шакири

Клопп и Шакири Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил свой разговор на повышенных тонах с вингером Джерданом Шакири после домашнего поражения 1:2 от "Челси".

Сразу после вылета из Кубка Лиги Клопп вышел на поле "Энфилда" и приблизился к Шакири. На протяжении минуты Юрген доказывал швейцарцу, что тот ошибся, не разыграв заключительный штрафной с Мохамедом Салахом.

"Мы разговаривал о последнем штрафном. Мо открывался у правого края штрафной, все остальные игроки расположились на левом. Если бы мы вывели Мо один на один с защитником, это была бы не такая уж и плохая идея. И Джердан мог это сделать перед тем, как к мячу подошел Хендерсон".

"Еще при счете 1:0 Шак был совершенно один в штрафной, но почему-то не пробил в той ситуации. По-моему, это было очень странно", - приводит слова Клоппа Daily Mirror.




Метки Клопп, Кубок Лиги, Ливерпуль, Челси, Шакири

Автор foxmcfc   

Дата 27.09.2018 13:00

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  1. j-silver 27.09.2018 13:13 # j-silver
    тому що він лох

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  2. firmino9 27.09.2018 13:12 # firmino9
    Шак хорошо сыграл, выводил Старра и Мане 1 на 1

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