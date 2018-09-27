Эмери: "Это ложь, что я не пустил Лева"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери обвинил в лжи прессу, утверждавшую, что он не пустил на базу "канониров" Йоахима Лева из сборной Германии.

По информации Bild, Лев запланировал встречу с бывшим плеймейкером сборной Германии Месутом Озилом в Лондоне, но она так и не состоялась. Если верить немецкому изданию, игрок попросил Эмери не пускать своего соотечественника на базу "Арсенала" в Колни.



После победы в Кубке Лиги над "Брентфордом" (3:1) Унаи рассказал, что это совершенно не так. Журналистов, распространяющих подобные слухи, испанец обвинил во лжи.



"Это неправда, что я не позволил Месуту встретиться с Левом. Никакой проблемы между нами нет и не было. Повторюсь, это абсолютная ложь", - цитирует Эмери Goal.