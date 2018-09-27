Азар забил "Ливерпулю" по просьбе Канте

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар признался, что на победный гол "Ливерпулю" в третьем раунде Кубка Лиги его вдохновил одноклубник Нголо Канте.

Обойдя на дриблинге сразу несколько игроков "Ливерпуля", Азар пробил в дальний угол и принес "синим" победу на "Энфилде". Ценности голу добавляет тот факт, что Эден отличился за пять минут до окончания встречи.

После матча бельгиец рассказал, что на сольной проход его вдохновил Канте. Чемпион Мира хотел избежать лотереи в виде серии пенальти, поэтому Эдену пришлось напрячься, чтобы порадовать любимчика коллектива.

"Я разговаривал с Нголо на скамейке, и он сказал мне, что не хочет исполнять пенальти. У меня был единственный выход – забить", - приводит слова Азара Evening Standard.




Метки Азар, Канте, Кубок Лиги, Ливерпуль, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 27.09.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 2604

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  1. valiverpool 27.09.2018 12:54 # valiverpool
    В субботу - " я просил не проёбывать слишком крупно, но меня не послушали". Хотя игрок он, (Канте) - заебовый

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  2. alexomck 27.09.2018 12:52 # alexomck
    пускают в раздевалке по кругу негритенка в перерыве, а он скромный не может отказаться.

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  3. winnerd 27.09.2018 12:46 # winnerd
    Хендо конечно днище то ещё,что по игре вчера,что по поведению на поле.....

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  4. only--liverpool 27.09.2018 12:43 # only--liverpool
    Классно его Хендо вчера отхуесосил)))) а я бы еще в ебало дал)))))))))) тупо опущенец

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  5. bratella 27.09.2018 12:19 # bratella
    просто поимел Мурено

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  6. firmino9 27.09.2018 12:08 # firmino9
    Азар красавчик, норм вчера наших деревяшек с резерва наказал, Мурену аж 2 раза

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  7. skychnie-oboi 27.09.2018 12:07 # skychnie-oboi
    Теперь Ждем покер от Мане - по просьбе Ван Дейка.

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