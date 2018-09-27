Азар забил "Ливерпулю" по просьбе Канте

Плеймейкер "Челси" Эден Азар признался, что на победный гол "Ливерпулю" в третьем раунде Кубка Лиги его вдохновил одноклубник Нголо Канте.

Обойдя на дриблинге сразу несколько игроков "Ливерпуля", Азар пробил в дальний угол и принес "синим" победу на "Энфилде". Ценности голу добавляет тот факт, что Эден отличился за пять минут до окончания встречи.



После матча бельгиец рассказал, что на сольной проход его вдохновил Канте. Чемпион Мира хотел избежать лотереи в виде серии пенальти, поэтому Эдену пришлось напрячься, чтобы порадовать любимчика коллектива.



"Я разговаривал с Нголо на скамейке, и он сказал мне, что не хочет исполнять пенальти. У меня был единственный выход – забить", - приводит слова Азара Evening Standard.