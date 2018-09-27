Азар забил "Ливерпулю" по просьбе Канте
Плеймейкер "Челси" Эден Азар признался, что на победный гол "Ливерпулю" в третьем раунде Кубка Лиги его вдохновил одноклубник Нголо Канте.
Обойдя на дриблинге сразу несколько игроков "Ливерпуля", Азар пробил в дальний угол и принес "синим" победу на "Энфилде". Ценности голу добавляет тот факт, что Эден отличился за пять минут до окончания встречи.
После матча бельгиец рассказал, что на сольной проход его вдохновил Канте. Чемпион Мира хотел избежать лотереи в виде серии пенальти, поэтому Эдену пришлось напрячься, чтобы порадовать любимчика коллектива.
"Я разговаривал с Нголо на скамейке, и он сказал мне, что не хочет исполнять пенальти. У меня был единственный выход – забить", - приводит слова Азара Evening Standard.
27.09.2018 12:00
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В субботу - " я просил не проёбывать слишком крупно, но меня не послушали". Хотя игрок он, (Канте) - заебовый
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пускают в раздевалке по кругу негритенка в перерыве, а он скромный не может отказаться.
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Хендо конечно днище то ещё,что по игре вчера,что по поведению на поле.....
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Классно его Хендо вчера отхуесосил)))) а я бы еще в ебало дал)))))))))) тупо опущенец
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просто поимел Мурено
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Азар красавчик, норм вчера наших деревяшек с резерва наказал, Мурену аж 2 раза
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Теперь Ждем покер от Мане - по просьбе Ван Дейка.
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