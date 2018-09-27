Эмери рассчитывает на Уэлбека

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что хочет сохранить в клубе нападающего Данни Уэлбека и чаще выпускать того на поле.

На старте нового сезона Уэлбек вчистую проигрывает конкуренцию на своей позиции Александру Лакасетту и Пьер-Эмерику Обамеянгу. Своего полноценного шанса экс-игрок "Манчестер Юнайтед" дождался лишь накануне вечером в матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Брентфорда".



Своим шансом Данни воспользовался сполна, оформив дубль и поспособствовав победе "канониров" со счетом 3:1. После матча Эмери похвалил 27-летнего англичанина, чей контракт истекает в конце сезона.



"Данни Уэлбек демонстрирует высокую самоотдачу каждый день. Он действительно помогает команде, когда играет таким образом, как сегодня. Мы хотим этого. Также мы хотим найти больше возможностей для его выхода в стартовом составе в предстоящих матчах, чтобы он снова мог показать подобный футбол".



"Будущее каждого игрока важно — важно для клуба и самого игрока. Однако я очень счастлив обладать Данни Уэлбеком, я доволен его игрой и самоотдачей", — цитирует Эмери Daily Mirror.