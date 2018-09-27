Дэвид Мойес может возглавить "Нант"

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес может возобновить тренерскую карьеру в "Нанте" из французской Лиги 1.

Как стало известно Daily Mirror, в данный момент "Нант" активно ищет замену Мигелю Кардозу, и Мойес был включен в шорт-лист на роль следующего главного тренера.



Напомним, что Дэвид находится без работы с минувшего лета. По ходу прошлого сезона Мойес принял "Вест Хэм" на 18-й позиции и финишировал на 13-й, но этого оказалось недостаточно, и "молотобойцы" предпочли сменить шотландца на Мануэля Пеллегрини.



В данный момент "Нант" как раз занимает 18-ю строчку в своей лиге, одержав только одну победу в семи первых матчах. Для Мойеса это может быть второй опыт зарубежной работы после недолгого периода в "Реал Сосьедад" в сезоне 2014/15.