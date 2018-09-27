Абрамович по-прежнему исключает продажу "Челси"

Слухи о том, что владелец "Челси" Роман Абрамович готов продать свой клуб за 3 миллиарда фунтов, не соответствуют действительности.

На днях американское издание Bloomberg распространило информацию о том, что Абрамович нанял банкиров в Соединенных Штатах, чтобы подыскать покупателя и оформить продажу футбольного клуба, который сам Роман приобрел в 2003 году за 140 млн. фунтов.



Российского бизнесмена уже несколько месяцев не видели в Лондоне — с момента возникновения у него визовых проблем в мае — а довольно пассивная трансферная политика "синих" минувшим летом и отказ от строительства нового стадиона наводят на мысли, что Абрамович охладел к "Челси".



Однако близкие к Роману источники заверили Sky Sports, что 51-летний бизнесмен не помышляет о продаже клуба со "Стэмфорд Бридж". На протяжении этих последних месяцев ничего не изменилось, и Абрамович остается долгосрочным инвестором "Челси".



Добавим, в эру Абрамовича "Челси" выиграл Лигу Чемпионов, Лигу Европы, пять титулов Премьер-Лиги, пять Кубков Англии, три Кубка Лиги и два Суперкубка Англии.