Каррагер занял сторону Моуриньо в конфликте с Погба

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер высказал свое мнение по поводу конфликта Жозе Моуриньо и Поля Погба в "Манчестер Юнайтед", заняв сторону главного тренера.

На текущей неделе стало известно, что Моуриньо лишил Погба статуса вице-капитана, а сам Поль, по слухам, попросил отпустить его в "Барселону". Это стало очередным витком в непростых отношениях тренера и игрока.



Каррагер считает, что руководству клуба все-таки придется занять чью-либо сторону, однако Джейми предупреждает, что внезапного преображения Поля не будет в случае увольнения Жозе.



"В данный момент похоже на то, что уцелеет только один — или Моуриньо, или Погба. Если вы спрашиваете меня, то я на стороне Жозе Моуриньо. Они оба провели в клубе одинаковое количество времени, и я думаю, за это время Жозе Моуриньо сделал гораздо больше, чем Погба".



"Другой вопрос в том, должен ли он получать большую отдачу от игрока за 90 миллионов фунтов? Я не уверен, стоило ли устраивать всю эту шумиху, учитывая то, что Поль Погба демонстрирует на поле".



"Существует мнение, что останется только один из них, и если уйдет Моуриньо, то мы увидим нового Поля Погба. Нет, не увидим. Я могу заверить в этом болельщиков "Манчестер Юнайтед".



"Когда ты два года играешь подобным образом, и затем меняется главный тренер, ты внезапно не становишься новым игроком. То, что мы видели, это и есть Поль Погба как игрок".



"Он не так хорош, как думает про себя. Он талантлив, но его главная проблема в понимании игры. Это проблема существует с момента его прихода, и пока ничего не изменилось".



"Карьеру Поля Погба в "Манчестер Юнайтед" суммируют два последних матча. Он забил гол против "Янг Бойз", показал свое мастерство, но затем лишился мяча около центральной линии против "Вулверхэмптона", упал, не потрудился вернуться, а его команда пропустила ответный гол. Это все так типично для него".



"Ходят разговоры, что он может покинуть "Манчестер Юнайтед". Говорят об очень успешных клубах, включая "Барселону".



"Он безусловно талантлив, но "Барселона"? Не могу представить себе более неподходящего для "Барселоны" игрока, чем он. "Барселона" — это в первую очередь дисциплина, сохранение своей позиции, игра на команду. Это все то, чего нет в игре Погба. Погба играет на себя, по-своему".



"Люди говорят, что Моуриньо создает проблемы, лишая его статуса вице-капитана, но разве он годится в капитаны со своей игрой? Он позволяет своему агенту негативно высказываться о клубе. Как это возможно, если он должен быть тем, кто сражается за клуб, сражается за тренера?"



"Возможно, за кулисами, на тренировках, в отелях происходят определенные вещи, которые не могут быть правильными, и это одна из причин, почему Моуриньо принял решение о разжаловании Погба".



"У Жозе Моуриньо есть собственны проблемы, и вопрос о том, правильный ли он тренер для "Юнайтед", по-прежнему открыт. Но что касается этой конфронтации, то я бы занял сторону Моуриньо".



"Когда возникает такого рода ситуация, убрать тренера проще, чем игрока, мы знаем это. Однако до конца сезона еще далеко, чтобы принимать подобное решение".



"Я сыт по горло людьми, которые ищут оправдания игрокам, чьи тренеры не могут заставить их показывать свою лучшую игру. Иди и заставь сам себя показывать свою лучшую игру! Люди говорят о позиции Погба и о свободе, которая ему нужна, но какая еще свобода?"



"Делать глупый разворот в стиле Кройфа в центре поля и терять мяч, чтобы тебе забили ответный гол в концовке матча, разве это свобода?"



"Являясь капитаном и играя в полузащите за "Манчестер Юнайтед", ты должен действовать, как Рй Кин и Пол Скоулз, как другие великие полузащитники, которые играли на команду. Именно поэтому Моуриньо лишил его прав на капитанскую повязку, потому что ему не кажется, что он играет на команду".



"Я по-прежнему считаю, что он достаточно хорош для состава "Манчестер Юнайтед", но достаточно ли он дисциплинирован для того, что хочет Моуриньо? Не думаю".



"Люди говорили о том, что придут Матич и Фред и помогут Погба. Пусть помогут себе! Мне тошно, когда люди объясняют плохую игру больших игроков их тренерами".



"Пока я выступал за "Ливерпуль", там сменилось пять или шесть тренеров. При некоторых я мог играть чуть лучше, чем при других, но в целом, думаю, я играл на своем уровне. Хорошо или плохо, но на своем уровне!"



"Не ожидайте, что Погба станет другим игроком, если Жозе Моуриньо покинет "Манчестер Юнайтед". Этого не будет", — сообщил Каррагер в эфире.