Рэмси уйдет из "Арсенала" свободным агентом

Полузащитник Аарон Рэмси покинет "Арсенал" по окончании сезона в статусе свободного агента.

Едва заступив на тренерский мостик "канониров" минувшим летом, Унаи Эмери дал понять, что готов сделать Рэмси центральной фигурой в своих планах на будущее и строить команду вокруг игрока сборной Уэльса.



Однако отношение Эмери не помогло клубу совершить прорыв в переговорах с Аароном о продлении контракта, который истекает уже в конце этого сезона.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, еще несколько недель назад на "Эмирейтс" было ощущение, что Рэмси свяжет свое будущее с "Арсеналом", но затем Аарон совершенно поменял свое отношение.



В данный момент ситуация выглядит абсолютно тупиковой, и "Арсенал" уже даже не пытается сделать очередное предложение 27-летнему валлийцу. В Северном Лондоне практически смирились, что Аарон покинет клуб.



Также издание утверждает, что минувшим летом "канониры" отклонили предложение в 50 миллионов фунтов насчет Рэмси, которого называли в числе трансферных целей "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Лацио". В конце сезона "Арсенал" может лишиться Аарона без какой-либо компенсации.



Добавим, на днях в прессе также появились слухи, что виды на Рэмси имеет "Милан", куда в скором времени перейдет на работу исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис. Возможно, это и есть причина, почему Аарон изменил свое отношения насчет продления сотрудничества с "канонирами".