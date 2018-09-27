Каррагер сравнил Азара с Марадоной и Пеле

Эден Азар и Мохамед Салах Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер сравнил плеймейкера "Челси" Эдена Азара с великими Диего Марадоной и Пеле.

Накануне вечером Азар сыграл ключевую роль в победе "синих" над "Ливерпулем" в рамках 3-го раунда Кубка Лиги, поспособствовав голу Эмерсона Палмери, а затем отличившись самостоятельно — 1:2. Игра Эдена произвела неизгладимое впечатление на Каррагера.

"Все великие игроки обладали подобной мощью. Вспомните Тьерри Анри, Денниса Бергкампа, Джанфранко Дзолу. Можно даже опуститься до Диего Марадоны и Пеле. Их было невозможно запугать в футболе. Ты лишь недоумеваешь: "Как мне их остановить?"

"Их нельзя оттолкнуть от мяча, они обладают этой мощью и силой в ногах и корпусе. Когда Азар получил мяч на фланге, то это словно лучший парень на дворе сказал: "Дайте мне мяч". Он не было в особо выгодной позиции при приеме мяча, но все равно забил гол".

"В трансляции я назвал его лучшим игроком в Премьер-Лиге. И вовсе не из-за этого гола, я правда так считаю. Думаю, он должен был стать лучшим игроком и на Чемпионате Мира".

"Он абсолютная суперзвезда. Его предыдущим кубковым матчем был финал Кубка Англии. Он выиграл тот финал, заработав и реализовав пенальти. Он выиграл и этот матч", — сообщил Каррагер в эфире.



Метки Азар, Каррагер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2018 07:00

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Последние комментарии:




  1. jayspearingagent 27.09.2018 08:11 # jayspearingagent
    И тут все пенсионеры притопили за Железного Карру.

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  2. haiko 27.09.2018 08:02 # haiko
    Азар безусловно талантливый.Но Морено...
    Этими дешевыми финтами Азар не прошел бы ни кого из ЦЗ основы.
    Клайн и Морено это отголосок 5ти летнего Ливерпуля который пропускал в каждом матче

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  3. mrjingles 27.09.2018 07:44 # mrjingles
    Карра: Назар топщик уаще, лючщий

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  4. kolyandr 27.09.2018 07:41 # kolyandr
    обкатал столба мурену и теперь бог чтоли?

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  5. lahmatyj 27.09.2018 07:33 # lahmatyj
    обладают этой мощью и силой в ногах и корпусе

    Источник: http://fapl.ru/posts/65514/?c=1
    А это факт. Банально низкий центр тяжести творит чудеса. Азар в апл в этом плане один из лучших.

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  6. j-silver 27.09.2018 07:29 # j-silver
    карра очень адекват. один из немногих портовых обрыганов

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