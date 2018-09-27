Каррагер сравнил Азара с Марадоной и Пеле
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер сравнил плеймейкера "Челси" Эдена Азара с великими Диего Марадоной и Пеле.
Накануне вечером Азар сыграл ключевую роль в победе "синих" над "Ливерпулем" в рамках 3-го раунда Кубка Лиги, поспособствовав голу Эмерсона Палмери, а затем отличившись самостоятельно — 1:2. Игра Эдена произвела неизгладимое впечатление на Каррагера.
"Все великие игроки обладали подобной мощью. Вспомните Тьерри Анри, Денниса Бергкампа, Джанфранко Дзолу. Можно даже опуститься до Диего Марадоны и Пеле. Их было невозможно запугать в футболе. Ты лишь недоумеваешь: "Как мне их остановить?"
"Их нельзя оттолкнуть от мяча, они обладают этой мощью и силой в ногах и корпусе. Когда Азар получил мяч на фланге, то это словно лучший парень на дворе сказал: "Дайте мне мяч". Он не было в особо выгодной позиции при приеме мяча, но все равно забил гол".
"В трансляции я назвал его лучшим игроком в Премьер-Лиге. И вовсе не из-за этого гола, я правда так считаю. Думаю, он должен был стать лучшим игроком и на Чемпионате Мира".
"Он абсолютная суперзвезда. Его предыдущим кубковым матчем был финал Кубка Англии. Он выиграл тот финал, заработав и реализовав пенальти. Он выиграл и этот матч", — сообщил Каррагер в эфире.
27.09.2018 07:00
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Последние комментарии:
И тут все пенсионеры притопили за Железного Карру.
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Азар безусловно талантливый.Но Морено...
Этими дешевыми финтами Азар не прошел бы ни кого из ЦЗ основы.
Клайн и Морено это отголосок 5ти летнего Ливерпуля который пропускал в каждом матче
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Карра: Назар топщик уаще, лючщий
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обкатал столба мурену и теперь бог чтоли?
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обладают этой мощью и силой в ногах и корпусе
Источник: http://fapl.ru/posts/65514/?c=1
А это факт. Банально низкий центр тяжести творит чудеса. Азар в апл в этом плане один из лучших.
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карра очень адекват. один из немногих портовых обрыганов
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