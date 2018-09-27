Клопп не понимает, почему система VAR не помогла отменить первый гол "Челси"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал судейство после домашнего поражения 1:2 от "Челси" в Кубке Лиги.

Открыв счет усилиями Даниэля Старриджа, "красные" дважды пропустили в концовке и вылетели из турнира. По мнению Клоппа, переломным моментом матча стал гол Эмерсона Палмери, который сыграл на добивании после розыгрыша штрафного. Юрген недоумевает, как судейская бригада могла ошибиться в столь очевидной ситуации, даже после консультации с помощниками из телестудии.



"Обе ситуации подлежат обсуждению. Я не думаю, что там был фол (при назначении штрафного). Наш игрок играл в мяч и лишь затем задел соперника, но это обычное дело. Мы постоянно касаемся друг друга ногами, руками и вроде того. Не каждый контакт является фолом. Там была чистая игра в мяч, и лайнсмен даже хотел дать аут. Всегда странно, когда подобная ситуация оборачивается фолом и желтой карточкой".



"Затем вторая ситуация. Думаю, мне даже не нужны были очки, чтобы разглядеть офсайд. Два игрока находились в явном положении вне игры, и они выступали как заслон. Они не касались мяча, но они блокировали игроков, моих игроков. Это означает, они значительно повлияли на ситуацию".



"Я не думаю, что ты обязательно должен коснуться мяча. Если бы разрешалось полностью блокировать игроков соперника, находясь в офсайде, то это совершенно бы изменило розыгрыши стандартных положений".



"Баркли, который пробил головой, тоже был в офсайде, на мой взгляд. В небольшом, но все же был. Но я не ожидал, что рефери это разглядит. Если у него есть сомнения, то можно воспользоваться VAR. Зачем ты используешь VAR, если затем не принимаешь решение? На мой взгляд, все было однозначно".



"Я не расстроен, это всего лишь невезение. Возможно, там был штрафной. Возможно, не было. Думаю, во многих подобных ситуациях свистка нет".



"Это была очевидная ситуация, и вмешательство VAR не требовалась, но раз ты ей воспользовался, то прими решение", — цитирует Клоппа Evening Standard.