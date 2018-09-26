"Челси" выбил "Ливерпуль" из Кубка Лиги
В среду вечером были сыграны оставшиеся матчи 3-го раунда Кубка Лиги. Еще несколько представителей Премьер-Лиги, включая "Ливерпуль", выбыли из борьбы за трофей.
В центральном матче этого вечера встречались "Ливерпуль" и "Челси". Несмотря на определенное преимущество "синих" в первом тайме, именно "красные" открыли счет. Это произошло на 58-й минуте, когда зрелищный удар в падении через себя нанес Даниэль Старридж.
Однако "Челси" не пал духом и в концовке матча дважды огорчил голкипера хозяев Симона Миньоле. Сперва Эмерсон Палмери сыграл на добивании с близкого расстояния, а затем вышедший на замену Эден Азар продемонстрировал индивидуальное мастерство — 1:2.
Стоит отметить и ярчайшую победу "Вест Хэма", набирающего ход после провального старта сезона. Подопечные Мануэля Пеллегрини вдоволь порезвились против "Макклсфилда" из Лиги Два — 8:0.
Также в 4-й раунд Кубка Лиги пробились "Арсенал", переигравший "Брентфорд" (2:1), "Тоттенхэм", в серии пенальти превзошедший "Уотфорд" (2:2), и "Ноттингем Форест", справившийся со "Стоуком" (3:2).
"Ливерпуль" — "Челси" — 1:2 (0:0)
Голы: Старридж 58 — Палмери 79, Азар 85.
"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Морено, Фабиньо (Салах 87), Милнер (Хендерсон 60), Кейта, Мане (Фирмино 71), Шакири, Старридж.
"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен (Луис 73), Кэхилл, Палмери, Фабрегас, Баркли, Ковачич (Канте 64), Виллиан (Азар 56), Мосес, Мората.
"Арсенал" — "Брентфорд" — 3:1 (2:0)
Голы: Уэлбек 5, 37, Лакасетт 90 — Джадж 58.
"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Холдинг, Мустафи, Монреаль, Эльнени (Рэмси 84), Гендузи, Мхитарян (Торрейра 75), Смит-Роу (Лакасетт 64), Ивоби, Уэлбек.
"Вест Хэм" — "Макклсфилд" — 8:0 (3:0)
Голы: Антонио 29, Снодграсс 32, 60, Перес 39, Фредерикс 51, Огбонна 54, Диангана 67, 82.
"Вест Хэм": Адриан, Фредерикс, Огбонна, Диоп, Крессуэлл, Санчес (Райс 9), Диангана, Обианг (Ковентри 45), Снодграсс, Антонио (Пауэлл 61), Перес.
"Тоттенхэм" — "Уотфорд" — 2:2 (0:0) победа "Тоттенхэма" в серии пенальти — 4:2
Голы: Алли 82 (пен), Ламела 86 — Саксесс 46, Капу 89.
"Тоттенхэм": Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Уинкс, Ваньяма (Дембеле 64), Сиссоко (Сон 64), Алли, Ламела, Моура (Льоренте 70).
"Уотфорд": Гомес, Наварро (Кабаселе 77), Кэткарт, Мариаппа, Мазина, Фемения (Хьюз 68), Уилмот, Чалоба, Кина, Сема (Капу 83), Саксесс.
"Ноттингем Форест" — "Стоук" — 3:2 (2:0)
Голы: Осборн 19, Мерфи 40, Лолли 50 — Афобе 60, Берахино 83.
26.09.2018 23:55
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Последние комментарии:
Безвиз соврал что пошёл спать , а потому не может отписаться тут. сейчас наверняка сидит и ждёт не дожнётся завтрашнего дня)) Кек.
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Это всего лишь никому не нужный кубок
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Клопп о том, будут ли замены в составе после поражения от «Челси»: «Да. Ха-ха-ха»
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Слили пятисортный кубок, нахуй надо
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Портовые обрыганы, сосать! Спорить они хотели, лол
(ответить)
Пенсы сосут перманентно. Если не у сковсеров то друг у друга. Это всё что мы знаем о болельщиках ФК Челсеа на данный момент.
(ответить)
когда будет жеребьевка :?
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Это ж по такому поводу безвиз теперь будет до субботы каждый перерыв тут проводить.
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Ну на самом деле, радоваться как нам, так и пенсам не за чем. У нас реализация плохая, у пенсов и вовсе игры нет.
Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Так что дождемся субботы
(ответить)
псссссссс, пенсы присоединяйтесь, я тут дождиком балую портовых
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Представляю, что будет, когда вылезет безвиз. Просто море подорванных портовых пердаков.
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В группе пенс спорит так масштабно, что, чтобы был офсайд, минимум три заща должны быть в линии, а в эпизоде Ловрен отстал от своих, хотя нога Баркли и выпячивает)
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Глоры лфц обиделись и спать пошли(((((
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перерыв на водопой в бля лиге.
Орео
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В англии все стабильно - лидер выи6ал середняка. Вроде бы чему удивляться? Но меж тем в испании середняк выи6ал лидера
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Думаю пенсы пцц сыкают субботы))Уже каточки в 40% силы не будет с бичами уровня ЧШ Моренами.Бойтесь дауны - а я иду спать.
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Короче результат не по игре, сосите))) я спать.
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Красные только неделю назад пиздили им под силу взять все трофей)
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Ну и отдельно хотелось бы сказать про Азара. Просто деклассировал всех игроков Ливерпуля. Абсолютно лучший игрок АПЛ, просто космос.
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чет колбасы изи угомонились
весь гонор пропал
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