"Челси" выбил "Ливерпуль" из Кубка Лиги

В среду вечером были сыграны оставшиеся матчи 3-го раунда Кубка Лиги. Еще несколько представителей Премьер-Лиги, включая "Ливерпуль", выбыли из борьбы за трофей.

В центральном матче этого вечера встречались "Ливерпуль" и "Челси". Несмотря на определенное преимущество "синих" в первом тайме, именно "красные" открыли счет. Это произошло на 58-й минуте, когда зрелищный удар в падении через себя нанес Даниэль Старридж.



Однако "Челси" не пал духом и в концовке матча дважды огорчил голкипера хозяев Симона Миньоле. Сперва Эмерсон Палмери сыграл на добивании с близкого расстояния, а затем вышедший на замену Эден Азар продемонстрировал индивидуальное мастерство — 1:2.



Стоит отметить и ярчайшую победу "Вест Хэма", набирающего ход после провального старта сезона. Подопечные Мануэля Пеллегрини вдоволь порезвились против "Макклсфилда" из Лиги Два — 8:0.



Также в 4-й раунд Кубка Лиги пробились "Арсенал", переигравший "Брентфорд" (2:1), "Тоттенхэм", в серии пенальти превзошедший "Уотфорд" (2:2), и "Ноттингем Форест", справившийся со "Стоуком" (3:2).



"Ливерпуль" — "Челси" — 1:2 (0:0)



Голы: Старридж 58 — Палмери 79, Азар 85.



"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Морено, Фабиньо (Салах 87), Милнер (Хендерсон 60), Кейта, Мане (Фирмино 71), Шакири, Старридж.



"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен (Луис 73), Кэхилл, Палмери, Фабрегас, Баркли, Ковачич (Канте 64), Виллиан (Азар 56), Мосес, Мората.



"Арсенал" — "Брентфорд" — 3:1 (2:0)



Голы: Уэлбек 5, 37, Лакасетт 90 — Джадж 58.



"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Холдинг, Мустафи, Монреаль, Эльнени (Рэмси 84), Гендузи, Мхитарян (Торрейра 75), Смит-Роу (Лакасетт 64), Ивоби, Уэлбек.



"Вест Хэм" — "Макклсфилд" — 8:0 (3:0)



Голы: Антонио 29, Снодграсс 32, 60, Перес 39, Фредерикс 51, Огбонна 54, Диангана 67, 82.



"Вест Хэм": Адриан, Фредерикс, Огбонна, Диоп, Крессуэлл, Санчес (Райс 9), Диангана, Обианг (Ковентри 45), Снодграсс, Антонио (Пауэлл 61), Перес.



"Тоттенхэм" — "Уотфорд" — 2:2 (0:0) победа "Тоттенхэма" в серии пенальти — 4:2



Голы: Алли 82 (пен), Ламела 86 — Саксесс 46, Капу 89.



"Тоттенхэм": Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Уинкс, Ваньяма (Дембеле 64), Сиссоко (Сон 64), Алли, Ламела, Моура (Льоренте 70).



"Уотфорд": Гомес, Наварро (Кабаселе 77), Кэткарт, Мариаппа, Мазина, Фемения (Хьюз 68), Уилмот, Чалоба, Кина, Сема (Капу 83), Саксесс.



"Ноттингем Форест" — "Стоук" — 3:2 (2:0)



Голы: Осборн 19, Мерфи 40, Лолли 50 — Афобе 60, Берахино 83.