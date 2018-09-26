"Челси" выбил "Ливерпуль" из Кубка Лиги

Эден Азар В среду вечером были сыграны оставшиеся матчи 3-го раунда Кубка Лиги. Еще несколько представителей Премьер-Лиги, включая "Ливерпуль", выбыли из борьбы за трофей.

В центральном матче этого вечера встречались "Ливерпуль" и "Челси". Несмотря на определенное преимущество "синих" в первом тайме, именно "красные" открыли счет. Это произошло на 58-й минуте, когда зрелищный удар в падении через себя нанес Даниэль Старридж.

Однако "Челси" не пал духом и в концовке матча дважды огорчил голкипера хозяев Симона Миньоле. Сперва Эмерсон Палмери сыграл на добивании с близкого расстояния, а затем вышедший на замену Эден Азар продемонстрировал индивидуальное мастерство — 1:2.

Стоит отметить и ярчайшую победу "Вест Хэма", набирающего ход после провального старта сезона. Подопечные Мануэля Пеллегрини вдоволь порезвились против "Макклсфилда" из Лиги Два — 8:0.

Также в 4-й раунд Кубка Лиги пробились "Арсенал", переигравший "Брентфорд" (2:1), "Тоттенхэм", в серии пенальти превзошедший "Уотфорд" (2:2), и "Ноттингем Форест", справившийся со "Стоуком" (3:2).

"Ливерпуль" — "Челси" — 1:2 (0:0)

Голы: Старридж 58 — Палмери 79, Азар 85.

"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Морено, Фабиньо (Салах 87), Милнер (Хендерсон 60), Кейта, Мане (Фирмино 71), Шакири, Старридж.

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен (Луис 73), Кэхилл, Палмери, Фабрегас, Баркли, Ковачич (Канте 64), Виллиан (Азар 56), Мосес, Мората.

"Арсенал" — "Брентфорд" — 3:1 (2:0)

Голы: Уэлбек 5, 37, Лакасетт 90 — Джадж 58.

"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Холдинг, Мустафи, Монреаль, Эльнени (Рэмси 84), Гендузи, Мхитарян (Торрейра 75), Смит-Роу (Лакасетт 64), Ивоби, Уэлбек.

"Вест Хэм" — "Макклсфилд" — 8:0 (3:0)

Голы: Антонио 29, Снодграсс 32, 60, Перес 39, Фредерикс 51, Огбонна 54, Диангана 67, 82.

"Вест Хэм": Адриан, Фредерикс, Огбонна, Диоп, Крессуэлл, Санчес (Райс 9), Диангана, Обианг (Ковентри 45), Снодграсс, Антонио (Пауэлл 61), Перес.

"Тоттенхэм" — "Уотфорд" — 2:2 (0:0) победа "Тоттенхэма" в серии пенальти — 4:2

Голы: Алли 82 (пен), Ламела 86 — Саксесс 46, Капу 89.

"Тоттенхэм": Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Уинкс, Ваньяма (Дембеле 64), Сиссоко (Сон 64), Алли, Ламела, Моура (Льоренте 70).

"Уотфорд": Гомес, Наварро (Кабаселе 77), Кэткарт, Мариаппа, Мазина, Фемения (Хьюз 68), Уилмот, Чалоба, Кина, Сема (Капу 83), Саксесс.

"Ноттингем Форест" — "Стоук" — 3:2 (2:0)

Голы: Осборн 19, Мерфи 40, Лолли 50 — Афобе 60, Берахино 83.



Метки Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2018 23:55

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Последние комментарии:




  1. rentv 27.09.2018 01:59 # rentv
    Безвиз соврал что пошёл спать , а потому не может отписаться тут. сейчас наверняка сидит и ждёт не дожнётся завтрашнего дня)) Кек.

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  2. mancunia-planet 27.09.2018 01:21 # mancunia-planet
    Это всего лишь никому не нужный кубок

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  3. rentv 27.09.2018 01:21 # rentv
    Клопп о том, будут ли замены в составе после поражения от «Челси»: «Да. Ха-ха-ха»

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  4. osprey 27.09.2018 01:21 # osprey
    Слили пятисортный кубок, нахуй надо

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  5. narcot 27.09.2018 01:10 # narcot
    Портовые обрыганы, сосать! Спорить они хотели, лол

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  6. gavriil 27.09.2018 01:08 # gavriil
    Пенсы сосут перманентно. Если не у сковсеров то друг у друга. Это всё что мы знаем о болельщиках ФК Челсеа на данный момент.

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  7. chelseafanmd 27.09.2018 00:56 # chelseafanmd
    когда будет жеребьевка :?

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  8. ry-l 27.09.2018 00:45 # ry-l
    Это ж по такому поводу безвиз теперь будет до субботы каждый перерыв тут проводить.

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  9. beatles-red 27.09.2018 00:41 # beatles-red
    Ну на самом деле, радоваться как нам, так и пенсам не за чем. У нас реализация плохая, у пенсов и вовсе игры нет.
    Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Так что дождемся субботы

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  10. gio 27.09.2018 00:40 # gio
    псссссссс, пенсы присоединяйтесь, я тут дождиком балую портовых

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  11. ccchelsea 27.09.2018 00:37 # ccchelsea
    Представляю, что будет, когда вылезет безвиз. Просто море подорванных портовых пердаков.

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  12. beatles-red 27.09.2018 00:36 # beatles-red
    В группе пенс спорит так масштабно, что, чтобы был офсайд, минимум три заща должны быть в линии, а в эпизоде Ловрен отстал от своих, хотя нога Баркли и выпячивает)

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  13. chebrec 27.09.2018 00:34 # chebrec
    Глоры лфц обиделись и спать пошли(((((

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  14. farot 27.09.2018 00:33 # farot
    перерыв на водопой в бля лиге.
    Орео

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  15. j-silver 27.09.2018 00:29 # j-silver
    В англии все стабильно - лидер выи6ал середняка. Вроде бы чему удивляться? Но меж тем в испании середняк выи6ал лидера

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  16. skychnie-oboi 27.09.2018 00:29 # skychnie-oboi
    Думаю пенсы пцц сыкают субботы))Уже каточки в 40% силы не будет с бичами уровня ЧШ Моренами.Бойтесь дауны - а я иду спать.

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  17. only--liverpool 27.09.2018 00:29 # only--liverpool
    Короче результат не по игре, сосите))) я спать.

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  18. chelseafanmd 27.09.2018 00:28 # chelseafanmd
    Красные только неделю назад пиздили им под силу взять все трофей)

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  19. ccchelsea 27.09.2018 00:27 # ccchelsea
    Ну и отдельно хотелось бы сказать про Азара. Просто деклассировал всех игроков Ливерпуля. Абсолютно лучший игрок АПЛ, просто космос.

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  20. chebrec 27.09.2018 00:25 # chebrec
    чет колбасы изи угомонились
    весь гонор пропал

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