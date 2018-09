Мидо советует Моуриньо не конфликтовать с Погба

Бывший нападающий "Тоттенхэма" Ахмед Мидо уверен, что тренер Жозе Моуриньо потеряет уважение игроков "Манчестер Юнайтед", если не прекратит конфликтовать с полузащитником Полем Погба.

Конфликт между Моуриньо и Погба с каждым днем набирает обороты. Сегодня издание Sky Sports опубликовало видео с выяснением отношений между Жозе и Полем прямо на тренировочном поле.



По мнению Мидо, португальский специалист зря ссорится с самым дорогим игроком "Юнайтед". Египтянин, выступавший в Премьер-Лиге за "Тоттенхэм" и "Мидлсбро", считает, что так Моуриньо может потерять контроль над раздевалкой.



"Думаю, Моуриньо понимает, что если он продолжит конфликт, то потеряет 40 процентов раздевалки. Погба влияет на молодых игроков, он близкий друг Лингарда и вообще всех англичан в составе".



"Они видят в нем идола и кумира, даже несмотря на то, что он не сильно старше их. Утратив его доверие, Моуриньо может потерять доверие других игроков", - сообщил Мидо Sky Sports.





