Саутгейт согласовал новый контракт со сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт согласовал условия нового контракта c FA.

Прошлым летом Саутгейт вывел сборную Англии в полуфинал Чемпионата Мира. С тех пор Гарет не раз намекал, что открыт к продлению своего истекающего после Евро-2020 контракта.



Боссы FA придерживаются аналогичного мнения и, как сообщает Daily Mail, уже согласовали с тренером новый контракт. Срок соглашения будет рассчитан до 2022 года – соответственно, с командой "трех львов" Саутгейт проведет Чемпионат Мира в Катаре.



Продлив сотрудничество, 48-летний специалист увеличит свою зарплату до 3 миллиона фунтов в год, без учета бонусов. О заключении сделки стороны объявят перед матчами с Хорватией и Испанией в середине октября.