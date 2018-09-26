Кроенке стал владельцем всех 100% акций "Арсенала"

Стэн Кроенке Американский бизнесмен Стэн Кроенке стал единоличным собственником "Арсенала", в принудительном порядке выкупив оставшиеся акции клуба.

Напомним, в августе Кроенке договорился о приобретении пакета акций Алишера Усманова стоимостью 600 миллионов фунтов.

Сделка с Усмановым, который отчаялся получить контроль над клубом и, возможно, испугался санкционной риторики британских властей, позволила Кроенке преодолеть рубеж в 90% акций и, таким образом, получить право выкупить доли миноритариев.

И вот сегодня это, наконец, произошло. Компания Кроенке KSE распространила через биржу NEX, где торговались акции "Арсенала", заявление о том, что теперь Стэн на 100% является собственником лондонского клуба.

Таким образом, "Арсенал" уходит с фондовой биржи и больше не обязан отчитываться перед своими акционерами, среди которых, например, было объединение болельщиков Arsenal Supporters' Trust, резко выступавшее против планов Кроенке.



Метки Арсенал, Кроенке

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2018 20:00

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  1. ccchelsea 26.09.2018 20:20 # ccchelsea
    Бедные гейгуннеры. Теперь этот усатый чёрт будет возвращать потраченные на эти акции деньги. И что-то мне подсказывает, что на это потребуется минимум лет пять.

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  2. electric 26.09.2018 20:18 # electric
    Теперь будет драть ггшек как сидоровых коз.

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