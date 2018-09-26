Пикфорд связал свое будущее с "Эвертоном" до 2024 года

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд заключил со своим клубом новый контракт — сразу на шесть лет.

Ярко проявив себя в "Сандерленде", летом 2017 Пикфорд получил приглашение с "Гудисон Парк". Тогда Джордан обошелся "ирискам" в 30 миллионов фунтов.



Однако в "Эвертоне" ничуть не пожалели о столь внушительной инвестиции, потому что 24-летний Пикфорд неустанно прогрессирует все то время, что находится в мерсисайдском клубе.



Минувшим летом Джордан получил и международное признание, остановившись со сборной Англии в шаге от финала Чемпионата Мира. Пикфорд стал самым молодым голкипером, когда-либо представлявшим "трех львов" на мундиале, совершив в России ряд выдающихся сейвов.



Своими успехами Пикфорд заслужил прибавку к зарплате и сегодня оформил это документально, связав свое будущее с "Эвертоном" до июня 2024.



"Когда я переходил сюда в прошлом году, то изначально был убежден, что "Эвертон" — отличный клуб и что это правильный шаг в моей карьере. Я стал первым номером сборной Англии благодаря "Эвертону" и благодаря убедительной игре каждую неделю".



"Перебравшись в "Эвертон", громадный клуб с громадной историей, и увидев страстных и целеустремленных фанатов, я вдохновился на то, чтобы стараться показывать свою лучшую игру каждую неделю, и это придало толчок моей карьере".



"Я хочу провести как можно больше матчей за клуб, теперь это моя цель. Надеюсь, я смог продолжать прогрессировать, стану еще более классным голкипером, а также сохраню свитер первого номера сборной Англии. Это еще одна моя цель".



"Это замечательный клуб для меня, и я надеюсь, мы добьемся успеха ради фанатов, и каждый из нас заслужит право называться легендой "Эвертона", — сообщил Пикфорд.