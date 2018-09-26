Пикфорд связал свое будущее с "Эвертоном" до 2024 года
Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд заключил со своим клубом новый контракт — сразу на шесть лет.
Ярко проявив себя в "Сандерленде", летом 2017 Пикфорд получил приглашение с "Гудисон Парк". Тогда Джордан обошелся "ирискам" в 30 миллионов фунтов.
Однако в "Эвертоне" ничуть не пожалели о столь внушительной инвестиции, потому что 24-летний Пикфорд неустанно прогрессирует все то время, что находится в мерсисайдском клубе.
Минувшим летом Джордан получил и международное признание, остановившись со сборной Англии в шаге от финала Чемпионата Мира. Пикфорд стал самым молодым голкипером, когда-либо представлявшим "трех львов" на мундиале, совершив в России ряд выдающихся сейвов.
Своими успехами Пикфорд заслужил прибавку к зарплате и сегодня оформил это документально, связав свое будущее с "Эвертоном" до июня 2024.
"Когда я переходил сюда в прошлом году, то изначально был убежден, что "Эвертон" — отличный клуб и что это правильный шаг в моей карьере. Я стал первым номером сборной Англии благодаря "Эвертону" и благодаря убедительной игре каждую неделю".
"Перебравшись в "Эвертон", громадный клуб с громадной историей, и увидев страстных и целеустремленных фанатов, я вдохновился на то, чтобы стараться показывать свою лучшую игру каждую неделю, и это придало толчок моей карьере".
"Я хочу провести как можно больше матчей за клуб, теперь это моя цель. Надеюсь, я смог продолжать прогрессировать, стану еще более классным голкипером, а также сохраню свитер первого номера сборной Англии. Это еще одна моя цель".
"Это замечательный клуб для меня, и я надеюсь, мы добьемся успеха ради фанатов, и каждый из нас заслужит право называться легендой "Эвертона", — сообщил Пикфорд.
26.09.2018 19:20
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Последние комментарии:
Эве пока не впечатляет в защите, а пикфорд тем более, решето да и только
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Весь фапел в ожидании. Эффект Клоппа.
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А ведь летом были слухи, что мы заинтересованы в этом гавнаре. Слава богу отскочили и взяли топового кипера, а не это гавно.
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прошёл ласт оф ас
slowpoke.jpg
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Пикрил это форд?
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пидоркфорд
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Пикфорд - в порядке!!!
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Лучший!
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Перебравшись в "Эвертон", громадный клуб с громадной историей
В этом городе нет громадных клубов, очнись
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Посинел Манчестер, посинеет и Эвертон
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Получше всяких де хуев и акнеллисонов
Но все равно в тени кепки Кепы
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Чо там зидана назначают
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в нынешнем сезоне эве как в целом так и оборона в частности вообще не впечатляет
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