Пикфорд связал свое будущее с "Эвертоном" до 2024 года

Джордан Пикфорд Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд заключил со своим клубом новый контракт — сразу на шесть лет.

Ярко проявив себя в "Сандерленде", летом 2017 Пикфорд получил приглашение с "Гудисон Парк". Тогда Джордан обошелся "ирискам" в 30 миллионов фунтов.

Однако в "Эвертоне" ничуть не пожалели о столь внушительной инвестиции, потому что 24-летний Пикфорд неустанно прогрессирует все то время, что находится в мерсисайдском клубе.

Минувшим летом Джордан получил и международное признание, остановившись со сборной Англии в шаге от финала Чемпионата Мира. Пикфорд стал самым молодым голкипером, когда-либо представлявшим "трех львов" на мундиале, совершив в России ряд выдающихся сейвов.

Своими успехами Пикфорд заслужил прибавку к зарплате и сегодня оформил это документально, связав свое будущее с "Эвертоном" до июня 2024.

"Когда я переходил сюда в прошлом году, то изначально был убежден, что "Эвертон" — отличный клуб и что это правильный шаг в моей карьере. Я стал первым номером сборной Англии благодаря "Эвертону" и благодаря убедительной игре каждую неделю".

"Перебравшись в "Эвертон", громадный клуб с громадной историей, и увидев страстных и целеустремленных фанатов, я вдохновился на то, чтобы стараться показывать свою лучшую игру каждую неделю, и это придало толчок моей карьере".

"Я хочу провести как можно больше матчей за клуб, теперь это моя цель. Надеюсь, я смог продолжать прогрессировать, стану еще более классным голкипером, а также сохраню свитер первого номера сборной Англии. Это еще одна моя цель".

"Это замечательный клуб для меня, и я надеюсь, мы добьемся успеха ради фанатов, и каждый из нас заслужит право называться легендой "Эвертона", — сообщил Пикфорд.



Метки контракты, Пикфорд, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2018 19:20

Количество просмотров Просмотров: 482

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. reams 26.09.2018 20:30 # reams
    Эве пока не впечатляет в защите, а пикфорд тем более, решето да и только

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  2. electric 26.09.2018 20:24 # electric
    Весь фапел в ожидании. Эффект Клоппа.

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  3. ccchelsea 26.09.2018 20:23 # ccchelsea
    А ведь летом были слухи, что мы заинтересованы в этом гавнаре. Слава богу отскочили и взяли топового кипера, а не это гавно.

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  4. melwood-lfc 26.09.2018 20:10 # melwood-lfc
    прошёл ласт оф ас
    slowpoke.jpg

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  5. reddevil13 26.09.2018 19:57 # reddevil13
    Пикрил это форд?

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  6. hammersmith 26.09.2018 19:41 # hammersmith
    пидоркфорд

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  7. england 26.09.2018 19:37 # england
    Пикфорд - в порядке!!!

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  8. royal-arsenal 26.09.2018 19:29 # royal-arsenal
    Лучший!

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  9. coon4 26.09.2018 19:29 # coon4
    Перебравшись в "Эвертон", громадный клуб с громадной историей

    В этом городе нет громадных клубов, очнись

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  10. chelsea-69 26.09.2018 19:28 # chelsea-69
    Посинел Манчестер, посинеет и Эвертон

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  11. kontorres 26.09.2018 19:27 # kontorres
    Получше всяких де хуев и акнеллисонов
    Но все равно в тени кепки Кепы

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  12. quavo 26.09.2018 19:27 # quavo
    Чо там зидана назначают

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  13. rap-woiska 26.09.2018 19:24 # rap-woiska
    в нынешнем сезоне эве как в целом так и оборона в частности вообще не впечатляет

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