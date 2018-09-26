Фоден не считает себя новым Иньестой

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден считает преждевременными любые сравнения с легендой "Барселоны" Андресом Иньестой.

После того, как накануне вечером в Кубке Лиги Фоден забил свой дебютный гол за "Сити", тренер "Оксфорда" Карл Робинсон выделил игровые качества тинейджера и даже сравнил того с блестяще выступавшим за "Барселону" Иньестой. Сам же Фил просит не торопить события.



"Конечно, мне приятно, но Иньеста находится на другой планете по сравнению со мной. Для меня много значат такие слова, но сейчас я просто хочу провести серию матчей и сделать в них все возможное. Я хочу играть как можно больше".



"Пеп знает, на что я способен, он в принципе хорошо развивает молодых игроков и делает их сильнее. Мне всего 18, поэтому я продолжаю учиться у него", - цитирует Фодена Sky Sports.



Между тем, изданию Daily Mail стало известно, что в награду за продемонстрированный прогресс Фил получит от "Сити" новый контракт. Стороны надеются заключить сделку в кратчайшие сроки.