Фоден не считает себя новым Иньестой

Фил Фоден Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден считает преждевременными любые сравнения с легендой "Барселоны" Андресом Иньестой.

После того, как накануне вечером в Кубке Лиги Фоден забил свой дебютный гол за "Сити", тренер "Оксфорда" Карл Робинсон выделил игровые качества тинейджера и даже сравнил того с блестяще выступавшим за "Барселону" Иньестой. Сам же Фил просит не торопить события.

"Конечно, мне приятно, но Иньеста находится на другой планете по сравнению со мной. Для меня много значат такие слова, но сейчас я просто хочу провести серию матчей и сделать в них все возможное. Я хочу играть как можно больше".

"Пеп знает, на что я способен, он в принципе хорошо развивает молодых игроков и делает их сильнее. Мне всего 18, поэтому я продолжаю учиться у него", - цитирует Фодена Sky Sports.

Между тем, изданию Daily Mail стало известно, что в награду за продемонстрированный прогресс Фил получит от "Сити" новый контракт. Стороны надеются заключить сделку в кратчайшие сроки.



Метки Манчестер Сити, Фоден

Автор foxmcfc   

Дата 26.09.2018 19:00

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  1. silva77 26.09.2018 19:23 # silva77
    Техничен как Иньеста, играет как Месси, Левая нога как у Ривалду (99% школоло не знает его), пасы как у Пирло, удары как у К.Роналду, финты как у Роналдинью = Топарище

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  2. mancityman 26.09.2018 19:12 # mancityman
    Топер

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  3. manutd-20champ 26.09.2018 19:05 # manutd-20champ
    кто это

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