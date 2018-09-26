Эмери "не пустил" Лева на базу "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери запретил пускать своего коллегу из сборной Германии Йоахима Лева на базу клуба. В результате немецкий специалист не смог поговорить с плеймейкером Месутом Озилом.

После того, как 29-летний Озил объявил о завершении карьеры в сборной, Лев несколько раз пытался поговорить с игроком и обсудить произошедшее, однако Месут всякий раз отказывался идти на контакт.



Последнюю попытку прояснить ситуацию Лев предпринял на прошлой неделе. Как сообщает Bild, Йоахим специально прилетел в Лондон, чтобы лично поговорить с Озилом, однако встреча так и не состоялась.



Утверждается, что по просьбе Месута Эмери распорядился не пускать своего коллегу на базу "канониров" в Колни. Озил до сих пор не хочет разговаривать с тренером, под руководством которого выступал 12 лет.



Правды ради, английское издание Sky Sports передает, что Эмери вовсе не блокировал переговоры Лева с Озилом, да и вообще, Йоахим приезжал в Колни не ради Месута, а ради Пера Мертезакера, который с этого сезона возглавляет академию "Арсенала".



Версия английской прессы заключается в том, что Лев, помимо беседы с Мертезакером, также коротко поговорил с двумя другими своими соотечественниками в лице Бернда Лено и Шкодрана Мустафи, тогда как Озил в то время на базе отсутствовал.