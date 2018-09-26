Деклан Райс отклонил предложение "Вест Хэма" о новом контракте

Защитник "Вест Хэма" Деклан Райс отклонил предложение своего клуба о новом контракте.

Родившись в Лондоне и получив футбольное образование в академии "Челси", в 2014 году Деклан перебрался к "молотобойцам", где дорос до игрока первой команды.



В этом сезоне Премьер-Лиги Райс отметился уже тремя появлениями в стартовом составе, в том числе на матчи против "Ливерпуля" и "Челси". Особенно хорошо Деклан проявил себя в дерби с родным клубом в минувший уикенд (0:0).



В данный момент 19-летний Райс получает только 3 тысячи фунтов в неделю — мизерные деньги для футболиста Премьер-Лиги. Естественно, что "Вест Хэм" озаботился продлением контракта с своей восходящей звездой.



Как стало известно Evening Standard, самое свежее предложение "молотобойцев" предусматривало зарплату в размере 15 тыс. фунтов в неделю с увеличением каждые 15 матчей, сыгранных Райсом в рамках Премьер-Лиги. Также клуб обещал Деклану бонусные 20 тыс. фунтов за каждое появление с первых минут в чемпионате.



Однако на это предложение Деклан, чье действующее соглашение истекает в конце следующего сезона, ответил отказом. Райсу нужна более внушительная базовая зарплата с меньшим количеством бонусов.



Помимо своего клубного будущего, Райсу в скором времени предстоит определиться и со сборной. Пока Деклан сыграл лишь несколько товарищеских матчей за Ирландию, откуда родом его отец, но все еще может выступать за Англию.