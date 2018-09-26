Клопп объяснил своим резервистам важность Кубка Лиги
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал своих игроков рассматривать Кубок Лиги как возможность проявить себя и сделать заявку на место в основном составе.
Ожидается, что в матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Челси" в среду вечером Клопп доверится игрокам, которые обычно не получают большого количества игровых минут в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.
Среди тех, кто должен появиться на поле "Энфилда", значатся Симон Миньоле, восстанавливающийся после травмы Деян Ловрен, Натаниэль Клайн, Альберто Морено, Фабиньо, Даниэль Старридж и Доминик Соланке.
Учитывая это, может сложиться впечатление, что Клопп видит в Кубке Лиги лишь обузу, однако это не так. Юрген жаждет, чтобы футболисты, которым он доверится, играли с полной отдачей.
"Сыграть этот матч на 50 процентов от своих возможностей было бы пустой тратой времени — это просто лишено смысла. Я не хочу дополнительно оказывать давление, но я правда вижу это как возможность. Парни должны постоянно себя проявлять. Я хочу увидеть хороший футбольный матч, и я хочу, чтобы мы победили".
"Именно с мыслями об этом мы будем определять состав. Игроки и так под давлением. Если ты не сыграешь хорошо, то улучшить твою ситуацию будет сложно. Однако в данный момент нет никого, чья ситуация была бы плохой. От тебя требуется, чтобы ты всегда был сосредоточен на 100 процентов".
"Не знаю, куда это нас приведет. Если я увижу хотя бы одного игрока, который будет думать "это лишь Кубок Лиги", это может стать большой проблемой для нас. Но такого игрока не будет. Нас ожидает большой матч на "Энфилде", и все билеты распроданы. Посмотрим, куда нас приведет судьба", — цитирует Клоппа Daily Mail.
26.09.2018 16:00
Просмотров: 1107
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ахахахахаха LOL
(ответить)
Скамейка вполне приличная, ко всем вышеперечисленным, можно добавить ещё тройку из академии и раскатывать пенсов.
(ответить)
Значит будут ипать резервом. Вполне ожидаемо.
(ответить)
не подводите топа
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий