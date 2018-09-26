Сессеньон даже не помышлял о переходе в МЮ

Левый защитник "Фулхэма" Райан Сессеньон признался, что минувшим летом даже не думал о переходе в "Манчестер Юнайтед".

После того, как Сессеньон получил сразу пять индивидуальных наград по итогам прошлого сезона в Чемпионшипе, интерес к тинейджеру начали проявлять практически все гранды Премьер-Лиги, включая МЮ.



Однако сам Райан утверждает, что даже не помышлял о переезде на "Олд Траффорд". Свое будущее 18-летний англичанин связывает с лондонским клубом и, по слухам, уже обсуждает новый контракт.



"Я всегда хотел остаться в "Фулхэме". Я сосредоточен только на игре за них. Я великолепно себя чувствую и просто хочу играть в футбол", - цитирует Сессеньона Goal.