Сессеньон даже не помышлял о переходе в МЮ

Райан Сессеньон Левый защитник "Фулхэма" Райан Сессеньон признался, что минувшим летом даже не думал о переходе в "Манчестер Юнайтед".

После того, как Сессеньон получил сразу пять индивидуальных наград по итогам прошлого сезона в Чемпионшипе, интерес к тинейджеру начали проявлять практически все гранды Премьер-Лиги, включая МЮ.

Однако сам Райан утверждает, что даже не помышлял о переезде на "Олд Траффорд". Свое будущее 18-летний англичанин связывает с лондонским клубом и, по слухам, уже обсуждает новый контракт.

"Я всегда хотел остаться в "Фулхэме". Я сосредоточен только на игре за них. Я великолепно себя чувствую и просто хочу играть в футбол", - цитирует Сессеньона Goal.




Метки Манчестер Юнайтед, Сессеньон, Фулхэм

Автор foxmcfc   

Дата 26.09.2018 15:00

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  1. ma1efikus 26.09.2018 15:04 # ma1efikus
    "...и просто хочу играть в футбол, а в МЮ это невозможно",-цитирует Сессеньона Goal.

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  2. monsieurgood 26.09.2018 15:02 # monsieurgood
    а то стал бы сосиньоном

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