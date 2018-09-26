Дэн Эшуорт уходит из FA в "Брайтон"

Дэн Эшуорт покинул пост технического директора FA, чтобы занять аналогичную должность в клубе Премьер-Лиги "Брайтоне".

Талантливый функционер трудился на благо Ассоциации с 2013 года, когда его переманили из "Вест Бромвича". Дэн курировал первые мужскую и женскую сборные, а также работу с детскими и юношескими командами и тренерские курсы под эгидой FA.



Несмотря на свои успехи в FA, 47-летний Эшуорт никогда не скрывал своих амбиций вернуться в клубный футбол, и сегодня это официально произошло. В "Брайтоне" Дэн будет содействовать академии, медицинскому департаменту и принимать участие в комплектации состава.



В остатке календарного года Эшуорт выполнит свои обязательства перед Ассоциацией, а непосредственно к работе у "чаек" приступит весной. Тем временем, FA начинает искать замену Дэну.



"Я рад, что присоединюсь к "Брайтону" — одному из самых прогрессивных клубов страны. Это огромная возможность для меня, и я посвятил много времени разговорам с Тони Блумом, Полом Барбером и Крисом Хьютоном, прежде чем принял это решение".



"Я безмерно наслаждался своей работой в FA и, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить президента Грега Кларка, исполнительного директора Мартина Гленна и главных тренеров английских сборных Гарета Саутгейта и Фила Невилла, а также персонал на всех уровнях, все они так сильно поддерживали меня", — сообщил Эшуорт.