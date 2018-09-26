Мерсон считает, что Сарри неправильно использует Канте

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что наставник "Челси" Маурицио Сарри неправильно использует полузащитника Нголо Канте.

За время выступлений в Премьер-Лиге — а также своей игрой за сборную Франции на ЧМ-2018 — Канте зарекомендовал себя одним из лучших опорных полузащитников мира. На текущей неделе Нголо даже был включен в символическую сборную FIFPro.



Однако с приходом Сарри на тренерский мостик "синих" роль Канте в команде изменилась. Теперь "Челси" всю игру в центре поля ведет через новичка Жоржиньо, тогда как Нголо оказался передвинут из опорной зоны на более атакующую позицию.



Мерсон недоумевает по поводу этого решения Сарри и считает, что толку от Канте возле чужих ворот будет немного.



"Я не думаю, что Канте должен играть на этой позиции ближе к чужим воротам. Он не принесет тебе и пяти голов за весь сезон, да и пяти результативных передач он не сделает. Его качества тратятся впустую на этой позиции".



"Жоржиньо достойный игрок, и он всегда устремлен вперед, всегда старается отдать передачу вперед, но у Канте нельзя отнять два чемпионских титула с двумя разными клубами. Это доказывает, насколько он хорош", — сообщил Мерсон в эфире.



Похожего мнения придерживается и коллега Мерсона по телестудии Стив Сидвелл.



"Я не думаю, что эта игровая система подходит Канте. Думаю, он и сам это чувствует. Знаю, он много бегает и выглядит послушным малым, который просто скажет: "Да, хорошо, я буду делать это ради тебя". Однако мне кажется, что всегда лучше, когда он располагается снизу четверки полузащитников, укрепляет тылы и делает работу за каждого, позволяя партнерам пойти вперед и добыть победу", — заявил Сидвелл.