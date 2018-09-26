Почеттино предупредил, что "Тоттенхэм" будет обязан выигрывать трофеи после переезда на новый стадион

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что после переезда на новый стадион у его команды не останется никаких оправданий отсутствию трофеев.

Накануне матча 3-го раунда Кубка Лиги против "Уотфорда" Почеттино поведал, что рассчитывает перебраться на новый 62-тысячный стадион к Рождеству. Такие выводы Маурисио делает из разговоров с президентом клуба Даниэлем Леви.



Прогресс "шпор" за годы работы с Почеттино бесспорен, однако за это время они не выиграли ни одного трофея. После обретения нового дома "Тоттенхэм" будет обязан прервать эту серию, считает Маурисио.



"В первую очередь нам нужно завершить строительство стадиона и оборудовать трофейный кабинет. Когда все будет готово и улажено, мы скажем: "Теперь мы можем — и должны — побеждать".



"После уже не останется места никаким оправданиям — мы должны будем выигрывать трофеи. Это словно иметь большой дом, но без мебели внутри. Это словно купить большую машину, но не иметь возможности заправить ее из-за отсутствия денег. Это словно иметь корову, но не иметь травы. Или иметь траву, но не иметь коровы", — цитирует Почеттино The Independent.