Йоахим Лев хочет поработать в Премьер-Лиге

Наставник сборной Германии Йоахим Лев намекнул, что после Евро-2020 уедет тренировать в Премьер-Лигу.

Лев работает со сборной Германии с 2006 года. С тех пор Йоахим привел национальную команду к победе на Чемпионате Мира-2014 и вывел ее в финал Чемпионата Европы-2008.



Действующий контракт Лева рассчитан до окончания Евро-2020. Йоахим не знает, что преподнесет ему судьба, но однажды хотел бы поработать в Премьер-Лиге.



"Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару лет. Сейчас я тренирую национальную сборную. Эта работа приносит мне удовольствие и заряжает энергией. Премьер-Лига же всегда была для меня интересна", - подчеркнул Лев в интервью Bild.