Трой Дини ненавидит Ван Дейка

Нападающий "Уотфорда" Трой Дини признался, что он ненавидит защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка.

В январе этого года "красные" сделали Ван Дейка самым дорогим защитником мира, однако теперь эта инвестиция выглядит абсолютно оправданной. Виргил значительно укрепил оборону "Ливерпуля" и помог своему новому клубу достичь финала Лиги Чемпионов и начать новый сезон с семи побед кряду с учетом всех соревнований.



Однако не все восхищаются 27-летним голландцем. Например, в глазах Дини Ван Дейк выглядит слишком идеальным игроком.



"Я говорил это много раз — я ненавижу его. Я ненавижу противостоять ему. Он слишком большой, слишком сильный, слишком быстрый, слишком хорош с мячом, он любит борьбу, и у него хорошо уложены волосы".



"Он один из тех парней, которые опрыскивают себя, чтобы хорошо пахнуть. Когда он пробегает мимо тебя, ты думаешь: "Я не могу поймать тебя, но..." — сообщил Дини в эфире BBC Radio 5 Live.



Также Трой высказался относительно Джо Гомеса, который в этом сезоне утвердился в качестве основного партнера Ван Дейка по центру обороны "Ливерпуля".



"Я уже очень давно говорю, что испытываю огромное уважение к Джо Гомесу. Он может быть основным центральным защитником сборной Англии следующие 15 лет. Он настоящий зверь. Он будет только сильнее и станет кем-то вроде Ван Дейка", — добавил Дини.