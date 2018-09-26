Трой Дини ненавидит Ван Дейка

Виргил Ван Дейк Нападающий "Уотфорда" Трой Дини признался, что он ненавидит защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка.

В январе этого года "красные" сделали Ван Дейка самым дорогим защитником мира, однако теперь эта инвестиция выглядит абсолютно оправданной. Виргил значительно укрепил оборону "Ливерпуля" и помог своему новому клубу достичь финала Лиги Чемпионов и начать новый сезон с семи побед кряду с учетом всех соревнований.

Однако не все восхищаются 27-летним голландцем. Например, в глазах Дини Ван Дейк выглядит слишком идеальным игроком.

"Я говорил это много раз — я ненавижу его. Я ненавижу противостоять ему. Он слишком большой, слишком сильный, слишком быстрый, слишком хорош с мячом, он любит борьбу, и у него хорошо уложены волосы".

"Он один из тех парней, которые опрыскивают себя, чтобы хорошо пахнуть. Когда он пробегает мимо тебя, ты думаешь: "Я не могу поймать тебя, но..." — сообщил Дини в эфире BBC Radio 5 Live.

Также Трой высказался относительно Джо Гомеса, который в этом сезоне утвердился в качестве основного партнера Ван Дейка по центру обороны "Ливерпуля".

"Я уже очень давно говорю, что испытываю огромное уважение к Джо Гомесу. Он может быть основным центральным защитником сборной Англии следующие 15 лет. Он настоящий зверь. Он будет только сильнее и станет кем-то вроде Ван Дейка", — добавил Дини.



Метки Ван Дейк, Гомес, Дини, Ливерпуль, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2018 11:00

Количество просмотров Просмотров: 2802

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Последние комментарии:




  1. lfc-in-my-heart 26.09.2018 12:35 # lfc-in-my-heart
    Дейка уважает, арсенал засирает. Ох уж этот Дини...

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  2. frisby 26.09.2018 12:22 # frisby
    уважение коллег по цеху многого стоит..это не в бутсы срать друг другу..

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  3. electric 26.09.2018 11:38 # electric
    Боятся, значит уважают.

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  4. skychnie-oboi 26.09.2018 11:23 # skychnie-oboi
    "и у него хорошо уложены волосы"...
    "Он один из тех парней, которые опрыскивают себя, чтобы хорошо пахнуть."
    ________________
    Камминг аут засчитан.

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  5. chebrec 26.09.2018 11:01 # chebrec
    А на фапли ливер ненавидят ((((

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