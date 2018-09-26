Трой Дини ненавидит Ван Дейка
Нападающий "Уотфорда" Трой Дини признался, что он ненавидит защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка.
В январе этого года "красные" сделали Ван Дейка самым дорогим защитником мира, однако теперь эта инвестиция выглядит абсолютно оправданной. Виргил значительно укрепил оборону "Ливерпуля" и помог своему новому клубу достичь финала Лиги Чемпионов и начать новый сезон с семи побед кряду с учетом всех соревнований.
Однако не все восхищаются 27-летним голландцем. Например, в глазах Дини Ван Дейк выглядит слишком идеальным игроком.
"Я говорил это много раз — я ненавижу его. Я ненавижу противостоять ему. Он слишком большой, слишком сильный, слишком быстрый, слишком хорош с мячом, он любит борьбу, и у него хорошо уложены волосы".
"Он один из тех парней, которые опрыскивают себя, чтобы хорошо пахнуть. Когда он пробегает мимо тебя, ты думаешь: "Я не могу поймать тебя, но..." — сообщил Дини в эфире BBC Radio 5 Live.
Также Трой высказался относительно Джо Гомеса, который в этом сезоне утвердился в качестве основного партнера Ван Дейка по центру обороны "Ливерпуля".
"Я уже очень давно говорю, что испытываю огромное уважение к Джо Гомесу. Он может быть основным центральным защитником сборной Англии следующие 15 лет. Он настоящий зверь. Он будет только сильнее и станет кем-то вроде Ван Дейка", — добавил Дини.
26.09.2018 11:00
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Последние комментарии:
Дейка уважает, арсенал засирает. Ох уж этот Дини...
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уважение коллег по цеху многого стоит..это не в бутсы срать друг другу..
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Боятся, значит уважают.
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"и у него хорошо уложены волосы"...
"Он один из тех парней, которые опрыскивают себя, чтобы хорошо пахнуть."
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Камминг аут засчитан.
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А на фапли ливер ненавидят ((((
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