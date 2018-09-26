Погба сообщил Моуриньо, что хочет уйти в "Барселону"

Поль Погба и Жозе Моуриньо На следующий день после очередного витка в отношениях главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо и Поля Погба английская пресса принялась спекулировать насчет будущего французского полузащитника.

Погба не попал в заявку "красных дьяволов" на вчерашний матч 3-го раунда Кубка Лиги против "Дерби", который завершился шокирующим поражением подопечных Жозе Моуриньо в серии пенальти.

После выбывания из Кубка Лиги Моуриньо подтвердил появившуюся в прессе информацию о том, что он разжаловал Погба из числа заместителей капитана Антонио Валенсии. При этом Жозе подчеркнул, что не ссорился с Полем и не устраивал скандала.

Однако английская пресса считает иначе. Еще в понедельник таблоиды сообщали, что эмоциональная речь Погба с критикой тактики Моуриньо на домашний матч против "Вулверхэмптона" стала следствием того разноса, который Жозе устроил в отношении своего подопечного в раздевалке после упущенной победы.

В среду пресса вновь принялась спекулировать насчет будущего Погба. По информации Daily Mail, Моуриньо принял решение лишить Поля статуса вице-капитана после того, как 25-летний француз сообщил своему наставнику о желании перейти в "Барселону".

Достоверно известно, что "Барселона" пыталась приобрести Погба еще минувшим летом. Несмотря на все старания агента Мино Райолы и сделанное каталонским клубом предложение, "дьяволы" не пожелали расставаться со своей звездой.

Невыразительный старт сезона и усилившиеся разногласия с режимом Моуриньо окончательно убедили Погба, что для него назрела необходимость сменить клуб. Об этом Поль сообщил Жозе, а тот посчитал, что француз более недостоин носить капитанскую повязку.

Daily Mirror добавляет, что теперь "Юнайтед" не будет стоять на пути у Погба, однако заинтересованным клубам — "Барселоне", ПСЖ и "Ювентусу" — придется заплатить установленную цену. Два года назад Поль был возвращен из Турина за 89 миллионов фунтов, а теперь "дьяволы" хотят за игрока 200 млн.

Меж тем, эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп выразил мнение, что Погба и Моуриньо не смогут ужиться вместе, однако "Юнайтед" может попрощаться не с кем-то одним из них, а с обоими.

"Правда в том, что после победы на Чемпионате Мира у него не было отдыха. Сегодня вечером была идеальная возможность, чтобы дать ему передышку. Тот факт, что он не сыграл с "Дерби", не должен вводить в заблуждение. Я не думаю, что они оба будут в клубе в следующем году — возможно, ни одного из них!" — сообщил Рэднапп в эфире.



Метки Барселона, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Погба, слухи

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2018 10:10

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  1. fuckubitchezkz 26.09.2018 10:46 # fuckubitchezkz
    Пора сливать этого нигера-нытика.

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  2. slash-lfc 26.09.2018 10:44 # slash-lfc
    Пздц.

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  3. kos9k 26.09.2018 10:41 # kos9k
    Доминик Соланке выйдет в стартовом составе на матч против своей бывшей команды — «Челси». Фабиньо также начнёт матч третьего раунда Кубка лиги с первых минут. [Крис Баскомб]

    ждем дубль солянки

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  4. aliabiev 26.09.2018 10:32 # aliabiev
    любой талантливый и техничный футболист должен валить от Маура иначе он угробит его, история все помнит, не просто так с мауром ссорился криро, азар и щас погба. и самое забавное, что в этой ситуации прав Погба, его как будто одного волнует ситуация в клубе, Вудворд этот кусок дерьма. Короче буду болеть за Погба, да скорее всего ему пофиг на мю и он свалит, но от Маура надо избавляться

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  5. kalei 26.09.2018 10:32 # kalei
    Сэр Алекс спасай))

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  6. kalei 26.09.2018 10:31 # kalei
    Херней маеться Маур

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  7. chebrec 26.09.2018 10:22 # chebrec
    Шах и мат дорогие друзья!

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  8. parlor3 26.09.2018 10:16 # parlor3
    Футболисты нынче хуже шлюх.

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