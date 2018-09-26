Дзола: "Сарри поможет Азару реализовать потенциал"

Легенда "Челси" Джанфранко Дзола убежден, что главный тренер Маурицио Сарри полностью раскроет потенциал плеймейкера Эдена Азара.

В понедельник 27-летний Азар занял седьмое место в голосовании на звание лучшего игрока мира по версии ФИФА. Дзола, который с этого сезона ассистирует Сарри на "Стэмфорд Бридж", убежден, что Маурицио поможет Эдену подняться выше в этом рейтинге и реализовать весь свой потенциал.



"Чем больше Эден играет, тем лучше он становится. Он хорошо выступил на Чемпионате Мира, но я не думаю, что он полностью раскрыл свой потенциал. Он может еще лучше использовать свои навыки. Я действительно в это верю".



"Думаю, в этом году и команда, и Маурицио помогут ему выйти на свой пик. Мы подскажем ему, как играть еще эффективнее. Чем ближе он будет к воротам соперника, тем больше шансов мы создадим", - цитирует Дзолу The Telegraph.