Клопп отводит полгода на адаптацию Фабиньо

Фабиньо и Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп предупредил, что полузащитнику Фабиньо может потребоваться полгода на адаптацию к игровому стилю "красных".

Минувшим летом "Ливерпуль" заплатил 40 миллионов фунтов "Монако" за Фабиньо, однако тот пока не сыграл ни минуты в Премьер-Лиге.

В преддверии матча 3-го раунда Кубка Лиги против "Челси", на который Фабиньо надеется впервые появиться в стартовом составе "красных", Клопп призвал к терпению в отношении игрока сборной Бразилии.

"В этом отношении между ним и другими игроками нет разницы. Мы играем не в такой уж и сложный футбол, но к нему просто нужно привыкнуть".

"Это вопрос выбора позиции и реакции. Вопрос того, как реагировать на появление свободных зон в обороне и как использовать свободные зоны в атаке".

"Давайте я приведу пример со знаменитым движением Фила Коутиньо. Он начинал слева, смещался в центр и наносил славный удар. Чтобы сделать подобное, тебе требуется партнер, который совершит забегание на левом фланге и создаст сложности обороне. Такого рода вещи объясняют, о чем я говорю. Это совершенно нормально".

"В такого рода ситуациях нет времени, чтобы сказать игроку: "Ты должен то или это". Но понимание этого придет. Мы играем так быстро и в столь высоком темпе, что это должно стать естественным для тебя. Мы не собираемся менять этих игроков, мы хотим использовать их личные качества. Они здесь, потому что они такие, как есть".

"Три или пять недель звучат как большой срок в футболе, но чтобы по-настоящему прибавить и сделать следующий шаг, тебе может потребоваться полгода. Вот и все", — цитирует Клоппа Evening Standard.



Метки Клопп, Ливерпуль, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2018 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1042

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  1. fuckubitchezkz 26.09.2018 10:45 # fuckubitchezkz
    На банке решил подольше подержать.

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  2. electric 26.09.2018 10:25 # electric
    Топарь лютейший.

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  3. scouser2005 26.09.2018 09:37 # scouser2005
    Держит как джокера...

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  4. superperez101 26.09.2018 09:20 # superperez101
    ну что сегодня кто кого. Клопп обязан второй состав выставить

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  5. chebrec 26.09.2018 09:03 # chebrec
    А потом выпнет его

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