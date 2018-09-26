Гвардиола хочет сохранить Фодена в "Сити" на следующие 10 лет
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что у него есть 10-летний план в отношении юного полузащитника Фила Фодена.
На матч 3-го раунда Кубка Лиги против "Оксфода" во вторник вечером Гвардиола произвел аж 10 изменений в стартовом состав, наконец, выпустив с первых минут и 18-летнего Фодена.
Фил провел просто блестящий матч. Воспитанник "горожан" помог отличиться Габриэлю Жезусу и Рияду Махрезу, а напоследок открыл счет своим голам за клуб. После победы 0:3 Гвардиола заявил, что Фоден может быть основным игроком "Сити" следующие 10 лет.
"Он праздновал свой первый гол, словно это финал Чемпионата Мира. Потому что он фанат "Сити". Моя мечта — сохранить его на 10 лет, и если Фил останется на 10 лет и будет играть регулярно, то я даже не знаю, каких высот он сможет достичь", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
26.09.2018 08:00
Просмотров: 385
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
в предсезоне ебашил
я еще тогда ванговал, что будущий топарик
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий