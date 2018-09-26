Почеттино ожидает перебраться на новый стадион к Рождеству

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино ожидает, что его команда переедет на новый стадион к Рождеству.

Как известно, "шпоры" не уложились в исходный дедлайн до 15 сентября, а в последнее время и вовсе ходят слухи, что переезд на новую 62-тысячную арену может задержаться до следующего сезона.



Однако Почеттино настроен оптимистично и ожидает, что "Тоттенхэм" обретет свой постоянный дом уже в этом календарном году.



"У меня были кое-какие приватные разговоры с Даниэлем (Леви). Думаю, они уверены. Они упорно работают над поиском решения. Надеюсь, до Нового года, до Рождества мы сможем сыграть на новом стадионе".



"Мы общаемся каждый день. Даниэль звонил мне этим утром перед тренировкой, а вчера мы вместе пили кофе в ресторане. Иногда мы заводим разговор о стадионе, иногда я сам прямо спрашиваю: "Даниэль, как дела со стадионом?" Иногда ему бывает тяжело объяснить".



"Но, да, я надеюсь и полон уверенности, что мы переедем на новый стадион к Рождеству. Надеюсь, после этих моих слов Даниэль не скажет мне завтра: "Зачем ты подверг меня такому давлению?" Он может убить меня после сказанного..." — цитирует Почеттино The Independent.