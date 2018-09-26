Моуриньо подтвердил, что Погба больше не будет капитаном МЮ

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что полузащитник Поль Погба более не будет носить капитанскую повязку.

После завершения игровой карьеры Майклом Кэрриком в конце прошлого сезона Моуриньо утвердил Антонио Валенсию капитаном команды, а Погба назначил одним из вице-капитанов. В этом сезоне Поль успел уже трижды примерить повязку.



Однако воскресная ничья с "Вулверхэмптоном" (1:1) убедила Моуриньо в том, что 25-летний француз не заслуживает быть капитаном. Об этом Жозе сообщил после поражения от "Дерби" в Кубке Лиги, одновременно опровергнув слухи о конфликте с Погба.



"Я принял решение, что Поль больше не будет вторым капитаном, и это единственная правда во всех этих историях. Никакой ссоры, совершенно никаких проблем. Один и тот же человек решил сделать Поля вторым капитаном, а затем разжаловал его из вторых капитанов. Этот человек — я".



"Я тренер, и я могу принимать решения. Мы не ссорились, у нас нет никаких проблем. Это просто решение, которое я не обязан объяснять", — сообщил Моуриньо Sky Sports.