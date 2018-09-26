Моуриньо: "Должны были приконить игру в первом тайме"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо прокомментировал выбывание своей команды из Кубка Лиги, посетовав на плохую реализацию моментов.

Открыв счет уже на третьей минуте домашнего матча против "Дерби" усилиями Хуана Маты, "красные дьяволы" не смогли развить свое преимущество, а во втором тайме пропустили ответный гол и остались вдесятером.



Затем гости повели в счете, и лишь гол Маруана Феллайни в компенсированное время перевел игру в серию пенальти, но здесь удача окончательно отвернулась от "Юнайтед". Моуриньо считает, что его команда должна была гораздо раньше решать исход матча в свою пользу.



"Мы не забивали, когда у нас были для этого возможности в первом тайме. Мы имели хорошие моменты, чтобы прикончить игру, но мы не смогли сделать этого, и в перерыве я повторил те же слова, что и в предыдущем матче. Я сказал своим игрокам, что в раздевалке соперника есть вера, потому что игра все еще открыта, и они играют весьма хорошо".



"Мы должны были выйти и прикончить игру, но не сделали этого. Нам не удавалось доминировать игре в начал второго тайма, и лишь после их ответного гола мы отреагировали так, как мне нравится".



"Я предпочитаю контролировать игру и идти вперед, но мы стали делать это лишь при счете 1:1. После красной карточки было немного сложно делать это. Но даже без одного игрока, это была реакция, которой можно гордиться; реакция коллектива, который не хочет уступать и сражается до последней секунды".



"Дело дошло до серии пенальти, и кто-нибудь неизбежно должен был промахнуться. Когда я увидел, что идет уже шестой-седьмой раунд ударов, а у нас готовятся бить Джонс и Байи, я понял, что мы в беде. Я понимал, что нас ждет беда", — цитирует Моуриньо Sky Sports.