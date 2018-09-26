"Юнайтед" вылетел из Кубка Лиги

Во вторник вечером были сыграны некоторые из матчей 3-го раунда Кубка Лиги. "Манчестер Юнайтед" покинул турнир, уступив дома "Дерби" в серии пенальти с 16 ударами.

Главная сенсация этого вечера приключилась на "Олд Траффорд". Оставив Поля Погба вне заявки, "Юнайтед" открыл счет в противостоянии с "Дерби" уже на третьей минуте усилиями Хуана Маты.



Уступая в счете, "бараны" трудились в поте лица, и во втором тайме дело сдвинулось с мертвой точки. Сперва Харри Уилсон великолепным ударом со штрафного сравнял счет, а затем голкипер "красных дьяволов" Серхио Ромеро заработал удаление за игру рукой за пределами своей площадки. В остатке матча гости воспользовались численным преимуществом — Джек Марриотт добил мяч в ворота головой после сейва Ли Гранта.



На исходе компенсированного времени вышедший на замену Маруан Феллайни все-так сравнял счет (2:2), однако в серии пенальти удача улыбнулась "Дерби" — 8:7. Первым дрогнувшим игроком стал защитник "Юнайтед" Фил Джонс.



В параллельных матчах "Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Оксфордом" (0:3), "Кристал Пэлас" столь же уверенно обыграл "Вест Бромвич" (0:3), "Борнмут" в компенсированное время вырвал победу против "Блэкберна" (3:2), "Фулхэм" одолел на выезде "Миллуол" (1:3).



Не обошлось и без других потерь среди представителей Премьер-Лиги. "Лестер" в серии пенальти превзошел "Вулверхэмптон", а "Бернли" уступил "Бертону" из Лиги Один (2:1).



"Борнмут" — "Блэкберн" — 3:2 (1:0)



Голы: Станислас 14, Айб 58 (пен), Уилсон 90 — Конвэй 63, Армстронг 72 (пен).



"Борнмут": Боруц, Фрэнсис, Симпсон, Мингс, Смит, Айб, Льюис Кук, Лерма, Станислас (Пью 69), Дефо (Уилсон 74), Муссе (Кинг 69).



"Бертон" — "Бернли" — 2:1 (0:1)



Голы: Бойс 62, Аллен 83 — Лонг 40.



"Бернли": Хитон, Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд, Гудмундссон, Вествуд, Дефур (Хендрик 74), Макнил, Выдра (Барнс 71), Вуд (Вокс 81).



"Миллуолл" — "Фулхэм" — 1:3 (0:1)



Голы: Эллиотт 61 — Брайан 7, Де Ла Торре 52, Кристи 68.



"Фулхэм": Рико, Кристи, Стивен Сессеньон, Рим (Одои 62), Ле Маршан, Брайан, Макдональд, Замбо-Ангисса, Де Ла Торре (О'Райли 85), Камара, Айите (Эллиотт 81).



"Оксфорд" — "Манчестер Сити" — 0:3 (0:0)



Голы: Жезус 36, Махрез 78, Фоден 90.



"Манчестер Сити": Мурич, Данило, Компани, Стоунс, Отаменди, Зинченко, Давид Сильва (Гюндоган 63), Диас (Стерлинг 55), Фоден, Махрез (Бернабе 85), Жезус.



"Манчестер Юнайтед" — "Дерби" — 2:2 (1:0) победа "Дерби" в серии пенальти — 8:7



Голы: Мата 3, Феллайни 90 — Уилсон 59, Марриотт 85.



Удаление: Ромеро 67.



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Далот, Байи, Джонс, Матич, Эррера (Феллайни 63), Мата (Грант 70), Лингард (Фред 63), Янг, Мартиаль, Лукаку.



"Вулверхэмптон" — "Лестер" — 0:0 (0:0) победа "Лестера" в серии пенальти — 3:1



"Вулверхэмптон": Радди, Дендонкер, Коуди, Хоз, Отто (Беннетт 75), Саисс, Гиббс-Уайт, Винагре, Кавалейру (Жота 57), Бонатини (Эшли-Сил 83), Траоре.



"Лестер": Уорд, Перейра, Морган, Эванс, Фукс, Силва (Чоудури 84), Иборра, Олбрайтон, Окадзаки (Грей 61), Варди (Ихеаначо 61), Геззаль.



"Вест Бромвич" — "Кристал Пэлас" — 0:3 (0:1)



Голы: Таунсенд 6, 81, Ван Анхольт 76.



"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Келли, Ридевалд (Ван-Биссака 21), Ван Анхольт (Суаре 79), Куяте, Майер, Таунсенд (Айю 85), Шлюпп, Серлот.



"Блэкпул" — "Куинз Парк Рейнджерс" — 2:0 (1:0)



Голы: Ньяндюйе 28, Спиринг 90.



"Престон" — "Мидлсбро" — 2:2 (1:1) победа "Мидлсбро" в серии пенальти — 4:3



Голы: Робинсон 27, Баркуизен 66 — Флетчер 34, Тавернье 69.



"Уикомб" — "Норвич" — 3:4 (1:3)



Голы: Коуэн-Холл 17, Саундерс 61 (пен), Маккарти 75 — Роудс 12, 14, 51, Трибулл 41.