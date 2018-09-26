"Юнайтед" вылетел из Кубка Лиги

Ли Грант Во вторник вечером были сыграны некоторые из матчей 3-го раунда Кубка Лиги. "Манчестер Юнайтед" покинул турнир, уступив дома "Дерби" в серии пенальти с 16 ударами.

Главная сенсация этого вечера приключилась на "Олд Траффорд". Оставив Поля Погба вне заявки, "Юнайтед" открыл счет в противостоянии с "Дерби" уже на третьей минуте усилиями Хуана Маты.

Уступая в счете, "бараны" трудились в поте лица, и во втором тайме дело сдвинулось с мертвой точки. Сперва Харри Уилсон великолепным ударом со штрафного сравнял счет, а затем голкипер "красных дьяволов" Серхио Ромеро заработал удаление за игру рукой за пределами своей площадки. В остатке матча гости воспользовались численным преимуществом — Джек Марриотт добил мяч в ворота головой после сейва Ли Гранта.

На исходе компенсированного времени вышедший на замену Маруан Феллайни все-так сравнял счет (2:2), однако в серии пенальти удача улыбнулась "Дерби" — 8:7. Первым дрогнувшим игроком стал защитник "Юнайтед" Фил Джонс.

В параллельных матчах "Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Оксфордом" (0:3), "Кристал Пэлас" столь же уверенно обыграл "Вест Бромвич" (0:3), "Борнмут" в компенсированное время вырвал победу против "Блэкберна" (3:2), "Фулхэм" одолел на выезде "Миллуол" (1:3).

Не обошлось и без других потерь среди представителей Премьер-Лиги. "Лестер" в серии пенальти превзошел "Вулверхэмптон", а "Бернли" уступил "Бертону" из Лиги Один (2:1).

"Борнмут" — "Блэкберн" — 3:2 (1:0)

Голы: Станислас 14, Айб 58 (пен), Уилсон 90 — Конвэй 63, Армстронг 72 (пен).

"Борнмут": Боруц, Фрэнсис, Симпсон, Мингс, Смит, Айб, Льюис Кук, Лерма, Станислас (Пью 69), Дефо (Уилсон 74), Муссе (Кинг 69).

"Бертон" — "Бернли" — 2:1 (0:1)

Голы: Бойс 62, Аллен 83 — Лонг 40.

"Бернли": Хитон, Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд, Гудмундссон, Вествуд, Дефур (Хендрик 74), Макнил, Выдра (Барнс 71), Вуд (Вокс 81).

"Миллуолл" — "Фулхэм" — 1:3 (0:1)

Голы: Эллиотт 61 — Брайан 7, Де Ла Торре 52, Кристи 68.

"Фулхэм": Рико, Кристи, Стивен Сессеньон, Рим (Одои 62), Ле Маршан, Брайан, Макдональд, Замбо-Ангисса, Де Ла Торре (О'Райли 85), Камара, Айите (Эллиотт 81).

"Оксфорд" — "Манчестер Сити" — 0:3 (0:0)

Голы: Жезус 36, Махрез 78, Фоден 90.

"Манчестер Сити": Мурич, Данило, Компани, Стоунс, Отаменди, Зинченко, Давид Сильва (Гюндоган 63), Диас (Стерлинг 55), Фоден, Махрез (Бернабе 85), Жезус.

"Манчестер Юнайтед" — "Дерби" — 2:2 (1:0) победа "Дерби" в серии пенальти — 8:7

Голы: Мата 3, Феллайни 90 — Уилсон 59, Марриотт 85.

Удаление: Ромеро 67.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Далот, Байи, Джонс, Матич, Эррера (Феллайни 63), Мата (Грант 70), Лингард (Фред 63), Янг, Мартиаль, Лукаку.

"Вулверхэмптон" — "Лестер" — 0:0 (0:0) победа "Лестера" в серии пенальти — 3:1

"Вулверхэмптон": Радди, Дендонкер, Коуди, Хоз, Отто (Беннетт 75), Саисс, Гиббс-Уайт, Винагре, Кавалейру (Жота 57), Бонатини (Эшли-Сил 83), Траоре.

"Лестер": Уорд, Перейра, Морган, Эванс, Фукс, Силва (Чоудури 84), Иборра, Олбрайтон, Окадзаки (Грей 61), Варди (Ихеаначо 61), Геззаль.

"Вест Бромвич" — "Кристал Пэлас" — 0:3 (0:1)

Голы: Таунсенд 6, 81, Ван Анхольт 76.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Келли, Ридевалд (Ван-Биссака 21), Ван Анхольт (Суаре 79), Куяте, Майер, Таунсенд (Айю 85), Шлюпп, Серлот.

"Блэкпул" — "Куинз Парк Рейнджерс" — 2:0 (1:0)

Голы: Ньяндюйе 28, Спиринг 90.

"Престон" — "Мидлсбро" — 2:2 (1:1) победа "Мидлсбро" в серии пенальти — 4:3

Голы: Робинсон 27, Баркуизен 66 — Флетчер 34, Тавернье 69.

"Уикомб" — "Норвич" — 3:4 (1:3)

Голы: Коуэн-Холл 17, Саундерс 61 (пен), Маккарти 75 — Роудс 12, 14, 51, Трибулл 41.



Метки Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2018 00:10

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 26.09.2018 01:05 # gerrard08
    Лэмпс хорош, не ожидал что так классно начнёт тренерскую карьеру.
    Мю жалок. Жаль что это всё только приближает увольнение чмоу(

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  2. chr1s8rown 26.09.2018 01:03 # chr1s8rown
    вот нельзя было обижать безобидного радужный венгер .

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  3. red-devil-4ever 26.09.2018 00:52 # red-devil-4ever
    Хотя смысл его турнуть, если Зидан в этот гадюшник не полезет, слишком много мусора, придется терпеть до весны похоже

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  4. girasimus 26.09.2018 00:41 # girasimus
    Интересные события, не успеваешь выпить виски, как тут же новость про взьебон Манков, ну почему именно Депби, может я приувалировал уровень МЮ?
    Хотя здесь можно оценить успехи Лемпарда, который будучи игроком Моура, поставил своего коуча на колени. Мои поздравления !!!!
    Не делаю ничего плохого тем и другим, пусть развиваются в одном русле, успехов в ЧШ..

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  5. zheka000000 26.09.2018 00:41 # zheka000000
    https://pp.userapi.com/c845322/v845322229/ff64e/j0AbTpXXYn4.jpg
    прокекался с мон ю

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  6. ry-l 26.09.2018 00:36 # ry-l
    Вообще, если брать во внимание нынешний уровень игры МЮ и их календарь, что-то мне подсказывает, что тренировать Моур вполне может перестать уже этой осенью.
    Ближайший месяц, матчи:
    Выезд к ВХ - Арнаутович в старте, хохол будет не с бодуна. Как итог, ничейка очень вероятна.
    Прием Валенсии. Учитывая, как МЮ отвратно играет дома и как они при Моуре играют с испашками, ставлю на ничейку (Валенсия вяло начала сезон)
    Прием Ньюкасла. Беня выжимает из сорок максимум, но состав не позволяет разгуляться. Тут возможно все, вообще все.
    Выезд к Челси. Ну новый Челси еще на стадии строительства, но Сарри своему подходу не изменяет (атака), как и Моур своему(автобус). Победа Челси 99%.
    Прием Ювентуса. Ну тут без шансов для скума. Если Кристина соберется и использует хотя бы 50% что ей создают партнеры - быть разгрому.

    Календарь у МЮ не ахти какой, ведь только игры с откровенными аутсайдерами и середняками могут гарантировать им очки.

    Т.о., надеемся-верим в адекватность боссов МЮ.

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  7. fara-fara 26.09.2018 00:34 # fara-fara
    Пазор

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  8. l-freeman 26.09.2018 00:33 # l-freeman
    На самом деле моур еблан
    Как такой физручелло смог вообще чего то добиться на тренерском поприще?
    Не понимаю зачем контракт продливать нужно было? Теперь буду держать вообще до ппца лишь бы кучу лямов неустойки не платить

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  9. royal-arsenal 26.09.2018 00:30 # royal-arsenal
    А на самом деле жалко, казалось ещё теплится надежда, что Маур не впал в маразм, как это сделал неск. сезонов назад Венгер. Но нет, всё привычно для хар-ра португальца. Его собственное эго победило.
    И если в молодые году Маур выезжал на экспрессии, на своих горящих глазах, как это делает Клопп, то с возрастом Жозе по хоже не добавил мудрости и спокойствия в свою проф. карьеру.

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  10. royal-arsenal 26.09.2018 00:27 # royal-arsenal
    3-й сезон Маура. Все адекватные люди говорили, что по привычке будет слив тренера, скандалы и тупые поражения.
    Вот, получайте. Возможно таково скандала и пробития дна как в Челси в 2015 году не будет, но в мае Маур точно уйдёт, и явно не на пике славы в МЮ

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  11. narcot 26.09.2018 00:25 # narcot
    жаль, что не петух португальский вылетел из помойки(

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  12. layert 26.09.2018 00:22 # layert
    Лэмпарда с победой! МЮ выглядел шикарно!

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  13. ccchelsea 26.09.2018 00:22 # ccchelsea
    Дерби должен был побеждать в основное время, вчистую переиграли МЮ. Лэмпс и Джи продолжают радовать, просто красавцы. А Маур проебал свою единственную возможность закончить сезон с трофеем. Хотя ещё есть шанс занять третье место в группе ЛЧ и побороться за победу в ЛЕ.

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  14. jakov 26.09.2018 00:20 # jakov
    Джонс наконец дал движение! Утром увидим новость "Моур уволен нафиг!"

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  15. ooaaaa 26.09.2018 00:19 # ooaaaa
    за столько лет ничего не поменялось, вешать мячики на маруансоке гнездо, авось залетит

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  16. fc-oil 26.09.2018 00:19 # fc-oil
    хахаха вот позорный автобусник. Проиграл тренеру, который тренировать то стал недавно. Просто физрук)

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  17. ilovemanutd 26.09.2018 00:18 # ilovemanutd
    Насколько же уверены в себе футболисты Дерби, 8 из 8, пздц

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  18. fredik 26.09.2018 00:18 # fredik
    сколько можно терпеть этого мудака?

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  19. brown-ale 26.09.2018 00:17 # brown-ale
    Посмотрим, в чем теперь Жозе обвинит Погба. Хаха.

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  20. murderface616 26.09.2018 00:17 # murderface616
    Лэмпс в первый же свой сезон уже ссыт на бестолковки помоечным, ну что за топарь

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