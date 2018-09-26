"Юнайтед" вылетел из Кубка Лиги
Во вторник вечером были сыграны некоторые из матчей 3-го раунда Кубка Лиги. "Манчестер Юнайтед" покинул турнир, уступив дома "Дерби" в серии пенальти с 16 ударами.
Главная сенсация этого вечера приключилась на "Олд Траффорд". Оставив Поля Погба вне заявки, "Юнайтед" открыл счет в противостоянии с "Дерби" уже на третьей минуте усилиями Хуана Маты.
Уступая в счете, "бараны" трудились в поте лица, и во втором тайме дело сдвинулось с мертвой точки. Сперва Харри Уилсон великолепным ударом со штрафного сравнял счет, а затем голкипер "красных дьяволов" Серхио Ромеро заработал удаление за игру рукой за пределами своей площадки. В остатке матча гости воспользовались численным преимуществом — Джек Марриотт добил мяч в ворота головой после сейва Ли Гранта.
На исходе компенсированного времени вышедший на замену Маруан Феллайни все-так сравнял счет (2:2), однако в серии пенальти удача улыбнулась "Дерби" — 8:7. Первым дрогнувшим игроком стал защитник "Юнайтед" Фил Джонс.
В параллельных матчах "Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Оксфордом" (0:3), "Кристал Пэлас" столь же уверенно обыграл "Вест Бромвич" (0:3), "Борнмут" в компенсированное время вырвал победу против "Блэкберна" (3:2), "Фулхэм" одолел на выезде "Миллуол" (1:3).
Не обошлось и без других потерь среди представителей Премьер-Лиги. "Лестер" в серии пенальти превзошел "Вулверхэмптон", а "Бернли" уступил "Бертону" из Лиги Один (2:1).
"Борнмут" — "Блэкберн" — 3:2 (1:0)
Голы: Станислас 14, Айб 58 (пен), Уилсон 90 — Конвэй 63, Армстронг 72 (пен).
"Борнмут": Боруц, Фрэнсис, Симпсон, Мингс, Смит, Айб, Льюис Кук, Лерма, Станислас (Пью 69), Дефо (Уилсон 74), Муссе (Кинг 69).
"Бертон" — "Бернли" — 2:1 (0:1)
Голы: Бойс 62, Аллен 83 — Лонг 40.
"Бернли": Хитон, Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд, Гудмундссон, Вествуд, Дефур (Хендрик 74), Макнил, Выдра (Барнс 71), Вуд (Вокс 81).
"Миллуолл" — "Фулхэм" — 1:3 (0:1)
Голы: Эллиотт 61 — Брайан 7, Де Ла Торре 52, Кристи 68.
"Фулхэм": Рико, Кристи, Стивен Сессеньон, Рим (Одои 62), Ле Маршан, Брайан, Макдональд, Замбо-Ангисса, Де Ла Торре (О'Райли 85), Камара, Айите (Эллиотт 81).
"Оксфорд" — "Манчестер Сити" — 0:3 (0:0)
Голы: Жезус 36, Махрез 78, Фоден 90.
"Манчестер Сити": Мурич, Данило, Компани, Стоунс, Отаменди, Зинченко, Давид Сильва (Гюндоган 63), Диас (Стерлинг 55), Фоден, Махрез (Бернабе 85), Жезус.
"Манчестер Юнайтед" — "Дерби" — 2:2 (1:0) победа "Дерби" в серии пенальти — 8:7
Голы: Мата 3, Феллайни 90 — Уилсон 59, Марриотт 85.
Удаление: Ромеро 67.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Далот, Байи, Джонс, Матич, Эррера (Феллайни 63), Мата (Грант 70), Лингард (Фред 63), Янг, Мартиаль, Лукаку.
"Вулверхэмптон" — "Лестер" — 0:0 (0:0) победа "Лестера" в серии пенальти — 3:1
"Вулверхэмптон": Радди, Дендонкер, Коуди, Хоз, Отто (Беннетт 75), Саисс, Гиббс-Уайт, Винагре, Кавалейру (Жота 57), Бонатини (Эшли-Сил 83), Траоре.
"Лестер": Уорд, Перейра, Морган, Эванс, Фукс, Силва (Чоудури 84), Иборра, Олбрайтон, Окадзаки (Грей 61), Варди (Ихеаначо 61), Геззаль.
"Вест Бромвич" — "Кристал Пэлас" — 0:3 (0:1)
Голы: Таунсенд 6, 81, Ван Анхольт 76.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Келли, Ридевалд (Ван-Биссака 21), Ван Анхольт (Суаре 79), Куяте, Майер, Таунсенд (Айю 85), Шлюпп, Серлот.
"Блэкпул" — "Куинз Парк Рейнджерс" — 2:0 (1:0)
Голы: Ньяндюйе 28, Спиринг 90.
"Престон" — "Мидлсбро" — 2:2 (1:1) победа "Мидлсбро" в серии пенальти — 4:3
Голы: Робинсон 27, Баркуизен 66 — Флетчер 34, Тавернье 69.
"Уикомб" — "Норвич" — 3:4 (1:3)
Голы: Коуэн-Холл 17, Саундерс 61 (пен), Маккарти 75 — Роудс 12, 14, 51, Трибулл 41.
26.09.2018 00:10
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Последние комментарии:
Лэмпс хорош, не ожидал что так классно начнёт тренерскую карьеру.
Мю жалок. Жаль что это всё только приближает увольнение чмоу(
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вот нельзя было обижать безобидного радужный венгер .
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Хотя смысл его турнуть, если Зидан в этот гадюшник не полезет, слишком много мусора, придется терпеть до весны похоже
(ответить)
Интересные события, не успеваешь выпить виски, как тут же новость про взьебон Манков, ну почему именно Депби, может я приувалировал уровень МЮ?
Хотя здесь можно оценить успехи Лемпарда, который будучи игроком Моура, поставил своего коуча на колени. Мои поздравления !!!!
Не делаю ничего плохого тем и другим, пусть развиваются в одном русле, успехов в ЧШ..
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https://pp.userapi.com/c845322/v845322229/ff64e/j0AbTpXXYn4.jpg
прокекался с мон ю
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Вообще, если брать во внимание нынешний уровень игры МЮ и их календарь, что-то мне подсказывает, что тренировать Моур вполне может перестать уже этой осенью.
Ближайший месяц, матчи:
Выезд к ВХ - Арнаутович в старте, хохол будет не с бодуна. Как итог, ничейка очень вероятна.
Прием Валенсии. Учитывая, как МЮ отвратно играет дома и как они при Моуре играют с испашками, ставлю на ничейку (Валенсия вяло начала сезон)
Прием Ньюкасла. Беня выжимает из сорок максимум, но состав не позволяет разгуляться. Тут возможно все, вообще все.
Выезд к Челси. Ну новый Челси еще на стадии строительства, но Сарри своему подходу не изменяет (атака), как и Моур своему(автобус). Победа Челси 99%.
Прием Ювентуса. Ну тут без шансов для скума. Если Кристина соберется и использует хотя бы 50% что ей создают партнеры - быть разгрому.
Календарь у МЮ не ахти какой, ведь только игры с откровенными аутсайдерами и середняками могут гарантировать им очки.
Т.о., надеемся-верим в адекватность боссов МЮ.
(ответить)
Пазор
(ответить)
На самом деле моур еблан
Как такой физручелло смог вообще чего то добиться на тренерском поприще?
Не понимаю зачем контракт продливать нужно было? Теперь буду держать вообще до ппца лишь бы кучу лямов неустойки не платить
(ответить)
А на самом деле жалко, казалось ещё теплится надежда, что Маур не впал в маразм, как это сделал неск. сезонов назад Венгер. Но нет, всё привычно для хар-ра португальца. Его собственное эго победило.
И если в молодые году Маур выезжал на экспрессии, на своих горящих глазах, как это делает Клопп, то с возрастом Жозе по хоже не добавил мудрости и спокойствия в свою проф. карьеру.
(ответить)
3-й сезон Маура. Все адекватные люди говорили, что по привычке будет слив тренера, скандалы и тупые поражения.
Вот, получайте. Возможно таково скандала и пробития дна как в Челси в 2015 году не будет, но в мае Маур точно уйдёт, и явно не на пике славы в МЮ
(ответить)
жаль, что не петух португальский вылетел из помойки(
(ответить)
Лэмпарда с победой! МЮ выглядел шикарно!
(ответить)
Дерби должен был побеждать в основное время, вчистую переиграли МЮ. Лэмпс и Джи продолжают радовать, просто красавцы. А Маур проебал свою единственную возможность закончить сезон с трофеем. Хотя ещё есть шанс занять третье место в группе ЛЧ и побороться за победу в ЛЕ.
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Джонс наконец дал движение! Утром увидим новость "Моур уволен нафиг!"
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за столько лет ничего не поменялось, вешать мячики на маруансоке гнездо, авось залетит
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хахаха вот позорный автобусник. Проиграл тренеру, который тренировать то стал недавно. Просто физрук)
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Насколько же уверены в себе футболисты Дерби, 8 из 8, пздц
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сколько можно терпеть этого мудака?
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Посмотрим, в чем теперь Жозе обвинит Погба. Хаха.
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Лэмпс в первый же свой сезон уже ссыт на бестолковки помоечным, ну что за топарь
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