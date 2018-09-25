FA предъявила обвинения Бенитесу после комментариев насчет Марринера

FA предъявила обвинения Рафаэлю Бенитесу по поводу неосторожных комментариев главного тренера "Ньюкасла" перед матчем против "Кристал Пэлас" в субботу.

Накануне выезда на "Селхерст Парк" журналисты спросили Бенитеса, что он думает насчет лидера "орлов" Уилфрида Захи, который неделей ранее обвинил арбитров в предвзятом отношении и заявил, что ему "должны сломать ногу", чтобы кто-нибудь получил красную карточку за свой фол.



Бенитес тогда ответил, что он "удивлен" словами Захи. Одновременно Рафаэль выразил надежду, что рефери Андре Марринер, который обслуживал завершившийся без голов матч, не поддастся давлению со стороны игрока "Пэлас".



"Он хороший игрок, вне всяких сомнений, но я думаю, FA должна обратить внимание на его комментарии. Уверен, Маринер не будет держать это в голове".



"Он очень опытен, и хотя его статистика в отношении красных карточек оставляет желать лучшего, уверен, он очень хороший и опытный рефери, который разберется с такого рода ситуациями в обычном режиме", — говорил Бенитес на пресс-конференции.



Что-то из слов Бенитеса не понравилось Ассоциации, и сегодня испанскому специалисту были предъявлены обвинения, на которые ему надлежит ответить до вечера пятницы, передает Sky Sports.