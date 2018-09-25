Почеттино считает, что "Тоттенхэм" охватила самоуспокоенность после победы над МЮ

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что его команда стала жертвой самоуспокоенности после победы над "Манчестер Юнайтед".

В конце августа "шпоры" отпраздновали победу на "Олд Траффорд" со счетом 0:3, хотя этот счет не совсем отражает характер игры — "Юнайтед" был вовсе не так плох.



Затем "Тоттенхэм" впервые при Почеттино проиграл три матча подряд и прервал эту серию лишь в минувший уикенд, когда голы Харри Кейна и Эрика Ламелы обеспечили лондонцам победу в гостях у "Брайтона" (1:2). Маурисио надеется, что теперь дела его команды пойдут в гору, а поединок с "Юнайтед" станет ценным уроком.



"Я счастлив, потому что мы восстановили командный дух и снова чувствуем, что нам нужно быть вместе и сражаться вместе. Наша игра значительно, значительно улучшилась. Это хорошая отправная точка, чтобы восстановить уверенность в себе и веру в то, как мы играем".



"Уверенность так важна в футболе. Это были сложные матчи, но я думаю, теперь команда понимает, что мы не можем недооценивать отдельные соревнования".



Когда мы обыграли "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге, то словно подумали: "Хорошо, дело сделано". У меня сразу появилось это ощущение после того матча".



"Теперь же мы осознали, что нам нужно повысить свой уровень. Конечно, нам все еще требуется время, но я доволен матчем против "Брайтона". Мы победили, и это великолепно для нас", — цитирует Почеттино Sky Sports.