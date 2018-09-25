Лэмпард: "Моуриньо могут уволить в любой момент, как и меня"

Наставник "Дерби" Фрэнк Лэмпард считает, что его коллега Жозе Моуриньо не может чувствовать себя в безопасности в "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на некоторое улучшение результатов в последние недели, Моуриньо продолжает оставаться под серьезным давлением, которое Лэмпард может только увеличить, если одержит победу над "красными дьяволами" в Кубке Лиги во вторник вечером.



По мнению Фрэнка, в современном футболе стало нормой, что практически никто из тренеров не задерживается в одном клубе надолго. Это касается и Моуриньо, и самого Лэмпарда.



"Факт в том, что сейчас любой тренер, который работает в одном клубе дольше трех лет, является исключением из правил. Я не думаю, что Жозе какой-то особенный в этом отношении — просто такова природа современного футбола".



"Конечно, в тренерской профессии любой из нас может быть уволен в любой момент. Я, он, каждый тренер. Но в то же время люди будут хотеть видеть Жозе Моуриньо своим тренером, учитывая его предыдущие успехи", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.