Моуриньо сообщил Погба, что тот больше никогда не будет капитаном МЮ

Жозе Моуриньо и Поль Погба Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сообщил полузащитнику Полю Погба, что тот больше никогда не примерит капитанскую повязку "красных дьяволов".

Напомним, в минувший уикенд отношения Моуриньо и Погба достигли, возможно, своей низшей точки за все время их сотрудничества. После домашней ничьей с "Вулверхэмптоном" (1:1) Поль на публику раскритиковал трусливую тактику своего тренера и заявил, что на своем поле МЮ должен "атаковать, атаковать, атаковать".

Как оказалось затем, столь эмоциональное заявление игрока стало следствием разноса, который устроил Моуриньо в отношении своего подопечного в раздевалке. "Волки" забили ответный гол именно после потери Погба в центре поля, и этот разозлило Жозе.

По информации ESPN и ряда других изданий, во вторник на командном собрании на тренировочной базе в Каррингтоне перед матчем Кубка Лиги против "Дерби" Моуриньо в очередной раз отчитал чемпиона Мира в составе сборной Франции.

Жозе пришел в ярость после публичного выступления Поля и сообщил 25-летнему полузащитнику, что тот исчерпал лимит доверия и больше никогда не будет капитаном "Юнайтед".

Добавим, что в этот сезоне Погба в трех матчах примерял капитанскую повязку в отсутствие Антонио Валенсии.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Погба

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2018 19:45

Количество просмотров Просмотров: 1915

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  1. pakhrudinov 25.09.2018 20:38 # pakhrudinov
    Попкорн и колу приготовил!!)))

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  2. yen33 25.09.2018 20:35 # yen33
    Что этот нигер себе позволяет

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  3. chebrec 25.09.2018 20:31 # chebrec
    На какую сумму мавр разведет му?

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  4. mr-dodds 25.09.2018 20:14 # mr-dodds
    Легче слить уже цыгана. Может хоть марсиаля и рэш в форму придут, а этот негр при любом новом тренере возьмётся за дело. Ну и слить Санчеса конечно же, из-за этого петуха не идёт игра в атаке у всей команды и парочка гп ни о чем не говорит. Дайте цыгану его 25ку лямов и пенок под зад

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  5. shakur 25.09.2018 20:05 # shakur
    отказался срать в обувь, как какой-нибудь Эвра или Кин

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  6. vyrentz 25.09.2018 19:59 # vyrentz
    Ожидаемая куйня. Петух и Обоссаный - муму поносное

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  7. ccchelsea 25.09.2018 19:56 # ccchelsea
    Всё, пошли срачи. МЮ полностью провалит сезон и не будет в четвёрке по его итогам. Маур скорее всего до конца сезона не доработает.

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  8. fc-oil 25.09.2018 19:55 # fc-oil
    В конце сезона обоих не будет в клубе. Одного купит Барса, а другого сольют к зиме.

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  9. gerrard08 25.09.2018 19:55 # gerrard08
    это цирк, а не клуб)

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  10. skychnie-oboi 25.09.2018 19:54 # skychnie-oboi
    Видимо до Зимы не будет)).

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  11. brown-ale 25.09.2018 19:52 # brown-ale
    Кто кого сольет... Интрига!

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  12. liverfun 25.09.2018 19:47 # liverfun
    норм сериал

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