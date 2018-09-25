Моуриньо сообщил Погба, что тот больше никогда не будет капитаном МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сообщил полузащитнику Полю Погба, что тот больше никогда не примерит капитанскую повязку "красных дьяволов".

Напомним, в минувший уикенд отношения Моуриньо и Погба достигли, возможно, своей низшей точки за все время их сотрудничества. После домашней ничьей с "Вулверхэмптоном" (1:1) Поль на публику раскритиковал трусливую тактику своего тренера и заявил, что на своем поле МЮ должен "атаковать, атаковать, атаковать".



Как оказалось затем, столь эмоциональное заявление игрока стало следствием разноса, который устроил Моуриньо в отношении своего подопечного в раздевалке. "Волки" забили ответный гол именно после потери Погба в центре поля, и этот разозлило Жозе.



По информации ESPN и ряда других изданий, во вторник на командном собрании на тренировочной базе в Каррингтоне перед матчем Кубка Лиги против "Дерби" Моуриньо в очередной раз отчитал чемпиона Мира в составе сборной Франции.



Жозе пришел в ярость после публичного выступления Поля и сообщил 25-летнему полузащитнику, что тот исчерпал лимит доверия и больше никогда не будет капитаном "Юнайтед".



Добавим, что в этот сезоне Погба в трех матчах примерял капитанскую повязку в отсутствие Антонио Валенсии.