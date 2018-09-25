Клопп впечатлен трансформацией "Челси" при Сарри

Юрген Клопп и Маурицио Сарри Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что находится под впечатлением от того, как сильно и как быстро его коллега Маурицио Сарри изменил "Челси".

В среду вечером подопечные Клоппа сразятся с "синими" в рамках 3-го раунда Кубка Лиги. В преддверии этого матча Юрген признался, что является большим поклонником Сарри, и первые месяцы работы Маурицио в Лондоне лишь подкрепили его мнение.

"Это самая большая смена игровой системы, что я только видел за столь короткий период времени. Вау! Их стиль совершенно изменился. Вот это тренер!"

"Я являюсь его поклонником со времен его работы в Неаполе. Там они играли в выдающийся футбол, и теперь он воспроизводит этот здесь, несмотря на очень трудный предсезонный период, когда многие игроки отсутствовали".

"Хорошо, ему немного повезло обрести таких классных игроков в "Челси", но ни Азара, ни Жиру в начале предсезонной подготовки у него не было, как и некоторых других".

"Его эффект был виден с самого начала сезона. Я испытываю к нему глубочайшее уважение. За этим действительно приятно наблюдать. Должен сказать, пока что он хорошо справляется со своей работой", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Метки Клопп, Ливерпуль, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2018 19:35

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  1. chebrec 25.09.2018 20:29 # chebrec
    Товарищи

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  2. vyrentz 25.09.2018 20:02 # vyrentz
    Сарри с Клоппом говорят друг про друга, а Мауру приходится рассказывать про какой-то вонючий Вулвич

    Источник: http://fapl.ru/posts/65483/?c=1#c6726229

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  3. only--liverpool 25.09.2018 19:56 # only--liverpool
    Ахахахахаха LOL

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  4. ccchelsea 25.09.2018 19:47 # ccchelsea
    Тот ещё лизун.

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