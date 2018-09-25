Венгер: "Я не ушел на пенсию"

Бывший рулевой "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не уверен насчет возвращения к тренерской работе, но свою карьеру он точно не завершал.

Уходя из "Арсенала" после 22 лет работы в мае, Венгер обещал уже летом, после Чемпионата Мира, озаботиться поисками новой работы. Арсена связывали с назначением в "Реале" или ПСЖ, но эти клубы предпочли других специалистов.



В данный момент у француза уже нет прежней решимости, однако Венгер отказывается признавать, что его карьера в футболе окончена.



"Если честно, до данного момента я особо не думал об этом, потому что в первые месяцы я был занят тем, что приводил свои мысли в порядок, и я в любом случае не принял бы никаких решений".



"Поэтому я не слишком переживал насчет этого. Я просто не забил себе голову этим".



"Нет, я не ушел на пенсию. Если бы я собирался, то уже давно сделал бы это. Мне исполнится 69 в октябре. Возьмусь ли я за другую тренерскую работу? Не знаю, не знаю", — сообщил Венгер L'Est Republicain.