Клопп не понимает, почему публика недооценивает шансы "Челси" на титул

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что люди недооценивают шансы "Челси" на победу в Премьер-Лиге.

Прошлый сезон "синие" завершили за пределами топ-4, а летом долго не могли сменить главного тренера и начать трансферную кампанию, поэтому большинство не называло "Челси" среди основных претендентов на чемпионство.

Однако подопечные Маурицио Сарри очень резво стартовали и после шести туров потеряли лишь два очка, вплотную подпирая "Ливерпуль", который пока идет со 100-процентным результатом.

На этой неделе "красным" предстоит дважды сыграть с "синими" — в Кубке Лиги и Премьер-Лиге — и лично у Клоппа совершенно другое отношение к "Челси", нежели у многих.

"Я не знаю, почему люди всегда говорят о том, что титул непременно достанется "Манчестер Сити" или нам, и при этом они совершенно забывают "Челси".

"У "Челси" опытная команда, они уже выигрывали титул — 80 процентов их состава, наверное, делали это дважды, поэтому они знают, как это устроено. У них действительно хороший коллектив и действительно хорошая команда", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Метки Клопп, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. shakur 25.09.2018 18:30 # shakur
    в субботу поймет

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  2. ccchelsea 25.09.2018 18:17 # ccchelsea
    Ну а вообще Клопп прав. Челси самая опытная команда в АПЛ, хоть и не самая сильная по игре.

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  3. electric 25.09.2018 18:16 # electric
    Норм пыль в глаза для пенсов.
    Топ-Клопп.

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  4. ccchelsea 25.09.2018 18:14 # ccchelsea
    Норм они с Сарри друг другу зализывают.

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  5. chebrec 25.09.2018 18:10 # chebrec
    Клопп топ!

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