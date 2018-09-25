Клопп не понимает, почему публика недооценивает шансы "Челси" на титул
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что люди недооценивают шансы "Челси" на победу в Премьер-Лиге.
Прошлый сезон "синие" завершили за пределами топ-4, а летом долго не могли сменить главного тренера и начать трансферную кампанию, поэтому большинство не называло "Челси" среди основных претендентов на чемпионство.
Однако подопечные Маурицио Сарри очень резво стартовали и после шести туров потеряли лишь два очка, вплотную подпирая "Ливерпуль", который пока идет со 100-процентным результатом.
На этой неделе "красным" предстоит дважды сыграть с "синими" — в Кубке Лиги и Премьер-Лиге — и лично у Клоппа совершенно другое отношение к "Челси", нежели у многих.
"Я не знаю, почему люди всегда говорят о том, что титул непременно достанется "Манчестер Сити" или нам, и при этом они совершенно забывают "Челси".
"У "Челси" опытная команда, они уже выигрывали титул — 80 процентов их состава, наверное, делали это дважды, поэтому они знают, как это устроено. У них действительно хороший коллектив и действительно хорошая команда", — цитирует Клоппа Sky Sports.
25.09.2018 18:00
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Последние комментарии:
в субботу поймет
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Ну а вообще Клопп прав. Челси самая опытная команда в АПЛ, хоть и не самая сильная по игре.
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Норм пыль в глаза для пенсов.
Топ-Клопп.
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Норм они с Сарри друг другу зализывают.
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Клопп топ!
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