Гендузи полюбил "Арсенал" благодаря Анри и Виейра

Новичок "Арсенала" Маттео Гендузи признался, что полюбил лондонский клуб благодаря легендам "канониров" в лице Тьерри Анри и Патрика Виейра.

Минувшим летом 19-летний Гендузи перебрался на "Эмирейтс" из французского "Лорьяна". Маттео не ожидал, что окажется в "Арсенале" в таком юном возрасте, но рад, что перебрался в любимый клуб детства.



"Я наблюдал за многими командами, но влюбился именно в "Арсенал". Мне не нужны были плакаты, но я не отлипал от видео. Такие игроки, как Тьерри Анри и Патрик Виейра, заставили меня полюбить этот клуб. Я мечтал оказаться здесь".



"Когда я приезжаю на "Эмирейтс" и вижу статую Анри сейчас, я вспоминаю все то время, что наблюдал за его игрой. Как только они вышли на меня и моего агента, я принял решение о трансфере", - сообщил Гендузи L'Equipe.